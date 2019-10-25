Субсидии оформляют по-новому: эксперты назвали плюсы и минусы системы

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

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Кабинет министров упростил процедуру назначения жилищных субсидий некоторым категориям граждан. Упрощения оформления субсидий касаются детских домов семейного типа (ДДСТ), сельских пенсионеров и военнослужащих. Эксперты видят в этих новшествах как плюсы, так и минусы для субсидиантов.

Как разъяснил сайту "Сегодня" старший консультант по вопросам социальной защиты населения Института местного развития Антон Левицкий, детдома семейного типа часто имеют площадь 300-400 кв. м, так как в них должны быть не только жилые помещения, но и кухни, прачечные, комнаты для игр, занятия спортом и т. д., чего существующие соцнормы для назначения субсидий ранее не учитывали.

"Теперь несправедливость устранена, этому будет способствовать и разрешение местным органам власти начислять субсидию ДДСТ, имеющим площадь более 120 кв. м для квартир и более 200 кв. м для домов, – говорит Левицкий. – А вот логику назначения субсидии только сельским пенсионерам, а не всем пенсионерам, которые проживают совместно, но зарегистрированы по разным адресам, понять сложно".

По мнению эксперта, таким людям можно было бы удвоить нормы, на которые назначается субсидия, вместо не учета их доходов при оформлении госпомощи. Ведь у не зарегистрированного по данному адресу супруга доходы могут быть значительными и не позволят получать субсидию, что создает лазейку для злоупотреблений.

Экономист Александр Охрименко также поддерживает инициативу властей не только в отношении детдомов и пенсионеров, но и касающуюся военных и владельцев новых прицепов.

"Она серьезно упрощает работу органов соцзащиты, ведь очевидно, что военнослужащие получают официальное жалованье от государства и ЕСВ на него начисляется обязательно. Часто такую справку бывает получить затруднительно, особенно тем, кто воюет на востоке. – анализирует Охрименко. – Что касается прицепов, то в селе это не роскошь, а необходимость для тех, кто обрабатывает землю и вынужден перевозить как удобрения, сельхозинвентарь, так и выращенный урожай".

А вот увеличение "ценза" доходов для претендентов на субсидию эксперты оценивают негативно для субсидиантов и объясняют просто: надо уменьшить число претендентов на госпомощь. Левицкий говорит, что у нас максимальный процент расходов семьи на оплату коммуналки – 15% от доходов – занижен по сравнению с Европой, там он составляет в среднем 20%. Это могло быть еще одной причиной для увеличения.

Охрименко уверен: в 2020 году, когда начнут считать субсидии по-новому, отсеется более половины тех, кто их получает, или до 2 млн семей.

"В деньгах экономия не будет вдвое меньше, так как большинство таких семей получают госпомощь в размере 50-100 грн, но за счет значительного количества субсидиантов государство сэкономит в следующем году до 15 млрд грн (30% от выделенных средств)", – утверждает Охрименко.

Подробнее о помощи по оплате коммуналки узнавайте на сайте "Сегодня" – Субсидии по новым правилам: что изменится и кто лишится помощи

Какие еще новшества для получателей субсидий действуют с октября, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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