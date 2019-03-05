Субсидии стали наличными: как это будет работать

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Субсидии стали наличными: как это будет работать Коновалова Христина , Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d4d/b62/5c7d4db62c3ba.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d4d/b62/5c7d4db62c3ba.png 2019-03-05T07:19:00+02:00 ЖКХ Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

С 4 марта украинцы, которым положена субсидия на оплату "коммуналки", впервые начали получать госпомощь живыми деньгами, а не в виде взаимозачета, при котором комуслуги оплачиваются "в складчину" субсидиантом и государством. "Сегодня" разобралась, как по-новому рассчитываться этим людям за тепло, воду, газ и свет, а также какие санкции за неоплату в полном объеме и на что разрешено потратить сэкономленную сумму, если таковая останется.

Все по-новому

Как разъяснили в пресс-службе Минсоцполитики, субсидии получат только те, кому они назначены в октябре — декабре 2018 года. Таких людей около 4 млн чел. Субсидианты 2019 года (примерно 100 тыс. чел.) получат госпомощь по старой схеме — в виде взаимозачета, у них будет обязательный платеж и безналичная субсидия. Такой порядок выплат сохранится до 1 мая (окончание отопсезона), затем всем получателям надо будет подавать новые заявления на госпомощь. А вот для субсидиантов 2018 года в счетах за комуслуги будет указана вся сумма к оплате. При этом предполагается, что субсидия плюс обязательный платеж (не более 15% доходов домохозяйства) ее покроют. Если субсидианту удастся что-то сэкономить, допустим, за счет того, что он хорошо утеплил свой дом в селе и потратил меньше газа на обогрев, чем положено по нормам, то остаток денег можно тратить как угодно. Ну а в случае, если госпомощи окажется недостаточно, например, потому, что отапливаемая площадь больше соцнорм (4,5 куб. м газа в месяц на обогрев 1 кв. м, но не более чем 48,87 кв. м на 1 чел.), то придется, как и раньше, доплатить из своего кармана.

Когда, где и как

Пенсионеры получат субсидии, начиная с 4 марта и до 25 марта. Тем, кому пенсии приходят на карточку, туда же придет и госпомощь. Тем, кто получает пенсии на почте или у почтальона, монетизированные субсидии выдадут вместе с пенсией. Непенсионерам за субсидиями надо будет, начиная с 12 марта, подойти в любое отделение "Ощадбанка", независимо от места проживания субсидианта, имея при себе паспорт и оригинал идентификационного кода. Там им выдадут деньги на оплату комуслуг и оформят карточку банка, на которую придет субсидия в апреле за март и в мае за апрель, а если эксперимент с монетизацией окажется успешным и его продлят, то деньги будут перечислять на карточку и в последующие месяцы. Чтобы не стоять в очереди, в "Ощадбанке" советуют зарегистрироваться на сайте банка или по бесплатному телефону 0 800 210 800. В Минсоцполитики также уточнили, что оплатить счета можно и после 25 марта, за это субсидии не лишат. Главное, чтобы не было долгов на 1 мая, когда начнется переназначение госпомощи.

Экономия

Мы подсчитали, сколько смогут сэкономить двое пенсионеров-киевлян, про­­живающих в квартире площадью 40 кв. м. Будем считать обязательный платеж равным 15%. В первом случае субсидия начисляется на всю жилплощадь, 3,2 куб. м горячей воды, 2,4 куб. м холодной воды, 130 кВт-ч электроэнергии и 6,6 куб. м газа, если в доме есть газплита. Если плата за отопление по нормам, то госпомощь составит в сумме 1573 грн, а полная сумма по счетам — 1850 грн. При отсутствии квартирных счетчиков тепла и газа сэкономить горожанам удастся только на воде и токе около 50% или 270 грн. Но в итоге они уплатят за "коммуналку" 1580 грн, то есть останутся в минусе на 7 грн.

А вот тем, кто живет в селе, сэкономить более реально. Например, семье из четырех человек, проживающих в селе в доме площадью 100 кв. м и отапливающих дом газом. В этом случае субсидия назначается на газ из расчета 89,92 кв. м площади (за 10,08 куб. м придется платить полностью) и на 190 кВт-ч электроэнергии (100 на семью + по 30 х 3 чел.). Субсидия на газ составит около 2941 грн, на ток — 205 грн. Всего — 3146 грн. Обязательный платеж за отопление — 605 грн, за ток — 36 грн, всего 641 грн. В сумме за газ и электроэнергию надо уплатить 3992 грн. Но если семья сэкономит 25% газа и тока, то уплатит 2763 грн. То есть от субсидии останется еще 383 грн.

Как сэкономить больше

Чтобы люди могли сэкономить на монетизированных субсидиях больше, специалисты советуют поставить двухзонные счетчики тока, по которым ночью можно платить вдвое меньше. Особенно это полезно для тех, кто обогревает дома электричеством и использует бойлеры. Менеджер по энергоэффективности ДТЭК ЭСКО Антон Ковалишин напомнил, что теперь в платежках за электроэнергию сумма субсидий также отображаться не будет, будет указана только полная сумма к оплате.

"После получения субсидии наличными, на пенсионную карточку или в "Ощадбанке", потребитель должен будет самостоятельно рассчитаться с электропоставляющей компанией, — уточнил нам Ковалишин. — Но благодаря монетизации у людей появляется больше стимулов к энергоэффективности. Уменьшить свои расходы на электроэнергию и сохранить часть монетизированных средств жители Киева, Днепропетровской и Донецкой областей мо­­гут с помощью энергоэф­­фек­­тивных наборов "Ро­­зум­­ний WATT".

В набор входит двузонный счетчик электроэнергии с услугой быстрой установки "под ключ", который позволяет платить в 2 раза меньше за свет с 23:00 до 07:00, ­LED-лампы и умная розетка с таймером". Установив все это в доме, можно сберечь до 50% средств, а сэкономленный остаток субсидии использовать на собственные нужды.

Напомним, ранее стало известно, сколько "налички" положено субсидиантам в рамках монетизации: Рева назвал сумму. По факту сумма зависит от размера назначенной субсидии и в отдельных случаях достигает даже 24 тысяч гривен.

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.