Субсидии украинцев увеличат из-за карантина

Несмотря на то, что госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса, правительство планирует увеличить размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная. Она уточнила, что такое решение Кабинет министров должен принять на заседании в среду, 25 марта.

По словам Лазебной, решение Кабмина ввести компенсации дополнительных трат на коммуналку в период карантина коснется трех миллионов украинских семей, которые получают субсидии.

"Мы это сделаем путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогрева воды, пользование холодной и горячей водой", – заявила Лазебная.

Она добавила, что каждая семья, которая получает субсидию, сможет рассчитывать в среднем на 300 гривен доплаты.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в 2020 году на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг правительство направит больше, чем в прошлом году, – 47,6 млрд гривен.

Также мы разбирались в монетизации льгот и субсидий, чтобы выяснить, как платить за коммуналку.

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