Субсидии в 2019 году: Порошенко выдвинул жесткое требование к Кабмину

Сегодня, 11:58

Президент грозится не подписать закон о бюджете на следующий год


Президент Петр Порошенко потребовал от правительства расширить финансирование программы субсидий из-за повышения тарифа на газ в Украине. Об этом Порошенко заявил во время на заседании Совета регионального развития.

"Выдвинул правительству требование защитить людей, усовершенствовать и расширить программу субсидий, увеличить средства на ее выполнение. Чтобы от роста тарифов не пострадал ни один бедный человек, для которого это повышение является критическим. На 100% обеспечить субсидиями тех, кто в них реально нуждается", – заявил Порошенко.

Глава государства пригрозил, что не подпишет закон о государственном бюджете, если это требование не будет выполнено.

"Обеспечение субсидиями – мое главное требование к бюджету на 2019 год. И если его не учтут при подготовке государственной сметы ко второму чтению, то сделаю то, чего еще никогда не делал – просто не подпишу бюджет!", – отметил президент.

Порошенко также подчеркнул, что монетизация субсидий должна заработать в полном объеме. Те, кто экономит энергоресурсы, должны получать компенсацию "живыми" деньгами, считает президент.

Напомним, после объявления о росте тарифа на газ правительство по требованию президента уже расширило программу субсидий – чтобы полностью обеспечить помощью тех, кто в ней нуждается. В целом, по подсчетам правительства, семь миллионов украинских семей получат субсидии на газ. 

Подробнее о расширении программы читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Порядок получения субсидий упростили: что нужно знать".
газ, Порошенко, субсидии, Петр Порошенко

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"Сегодня"

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