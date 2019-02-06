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Субсидии "живыми" деньгами: Порошенко назвал среднюю сумму и дату выплат

Сегодня, 16:32

По словам Президента, пенсионеры составляют 69,9% получателей субсидий

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua.
Субсидии "живыми" деньгами: Порошенко назвал среднюю сумму и дату выплат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aef/378/5c5aef3780f72.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aef/378/5c5aef3780f72.jpeg ЖКХ По словам Президента, пенсионеры составляют 69,9% получателей субсидий

Выплата жилищных субсидий в наличной форме начнется с 4 марта 2019 года. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе совещания по вопросам внедрения монетизации субсидий для населения.

"Хочу всех поздравить, потому что уже в марте – с 4 марта – получатели субсидий получат денежные средства. Это существенный шаг в борьбе с бедностью, в первую очередь в отношении малообеспеченных слоев населения", – сказал глава государства.

Порошенко уточнил, что "в среднем размер выплаты составляет 1500 гривен".

"И после того как потребитель субсидии рассчитается за потребленные услуги, наличные средства остаются в его распоряжении", – сказал Президент.

Он добавил, что пенсионеры составляют 69,9% получателей субсидий.

Сегодня ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил начало выплат жилищных субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

Напомним,  с 1 января в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Переход на монетизацию субсидий предусматривает еще два этапа. Читайте больше в материале "Сегодня" о тотальной монетизации субсидий в три этапа.

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Тег ЖКХ, Порошенко, субсидии, монетизация

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Источник:

Сегодня

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