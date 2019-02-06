Субсидии "живыми" деньгами: Порошенко назвал среднюю сумму и дату выплат
По словам Президента, пенсионеры составляют 69,9% получателей субсидий
Выплата жилищных субсидий в наличной форме начнется с 4 марта 2019 года. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе совещания по вопросам внедрения монетизации субсидий для населения.
"Хочу всех поздравить, потому что уже в марте – с 4 марта – получатели субсидий получат денежные средства. Это существенный шаг в борьбе с бедностью, в первую очередь в отношении малообеспеченных слоев населения", – сказал глава государства.
Порошенко уточнил, что "в среднем размер выплаты составляет 1500 гривен".
"И после того как потребитель субсидии рассчитается за потребленные услуги, наличные средства остаются в его распоряжении", – сказал Президент.
Он добавил, что пенсионеры составляют 69,9% получателей субсидий.
Сегодня ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил начало выплат жилищных субсидий в наличной форме с марта 2019 года.
Напомним, с 1 января в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Переход на монетизацию субсидий предусматривает еще два этапа. Читайте больше в материале "Сегодня" о тотальной монетизации субсидий в три этапа.
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