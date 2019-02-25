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Субсидии "живыми" деньгами: появилось заявление главы Пенсионного фонда

Сегодня, 14:07

По словам Капинуса, ПФ готов провести выплаты пенсий и монетизированных субсидий

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com
Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.
Субсидии "живыми" деньгами: появилось заявление главы Пенсионного фонда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d2d/f25/5c6d2df25dd3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d2d/f25/5c6d2df25dd3a.jpg ЖКХ По словам Капинуса, ПФ готов провести выплаты пенсий и монетизированных субсидий

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) полностью готов к проведению выплат субсидий в денежной форме, которые запланированы с марта.

Об этом заявил глава правления Фонда Евгений Капинус во время совещания по вопросам индексации пенсий, в котором также участвовал президент Петр Порошенко, сообщает агентство "Укринформ".

"Мы получили 731 реестр, сегодня должны завершиться переговорные процедуры заключения соглашений с почтой, с банками для того, чтобы мы осуществляли соответствующие выплаты. И с 4 числа мы будем полностью готовы для того, чтобы провести соответствующие выплаты двух платежей: пенсионного обеспечения и монетизированной субсидии", – сказал он.

По словам Капинуса, работы по индексации пенсий началась еще в 2018 году – введено новое программное обеспечение и запущены алгоритмы, необходимые для пересчета.

Он добавил, что специалисты ПФ с 22 по 24 февраля провели в рабочем режиме полный перерасчет, а "сегодня отдали все материалы на регионы".

Напомним, на этом же совещании президент Петр Порошенко заявил, что рост пенсий с 1 марта коснется более чем восьми миллионов пенсионеров. В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева добавил, что среднее повышение пенсий составит 255 гривен.

Кроме того, президент сообщил, что теплая погода, которая установилась в Украине в феврале, позволит пенсионерам сэкономить энергоресурсы и получить за это "живые" деньги

Подробнее о том, как будет внедряться монетизация субсидий, смотрите в сюжете:

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Тег пенсии, субсидии, Пенсионный фонд, монетизация, Капинус, индексация пенсий

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