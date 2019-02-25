Субсидии "живыми" деньгами: появилось заявление главы Пенсионного фонда
По словам Капинуса, ПФ готов провести выплаты пенсий и монетизированных субсидий
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) полностью готов к проведению выплат субсидий в денежной форме, которые запланированы с марта.
Об этом заявил глава правления Фонда Евгений Капинус во время совещания по вопросам индексации пенсий, в котором также участвовал президент Петр Порошенко, сообщает агентство "Укринформ".
"Мы получили 731 реестр, сегодня должны завершиться переговорные процедуры заключения соглашений с почтой, с банками для того, чтобы мы осуществляли соответствующие выплаты. И с 4 числа мы будем полностью готовы для того, чтобы провести соответствующие выплаты двух платежей: пенсионного обеспечения и монетизированной субсидии", – сказал он.
По словам Капинуса, работы по индексации пенсий началась еще в 2018 году – введено новое программное обеспечение и запущены алгоритмы, необходимые для пересчета.
Он добавил, что специалисты ПФ с 22 по 24 февраля провели в рабочем режиме полный перерасчет, а "сегодня отдали все материалы на регионы".
Напомним, на этом же совещании президент Петр Порошенко заявил, что рост пенсий с 1 марта коснется более чем восьми миллионов пенсионеров. В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева добавил, что среднее повышение пенсий составит 255 гривен.
Кроме того, президент сообщил, что теплая погода, которая установилась в Украине в феврале, позволит пенсионерам сэкономить энергоресурсы и получить за это "живые" деньги.
Подробнее о том, как будет внедряться монетизация субсидий, смотрите в сюжете:
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