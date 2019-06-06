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Субсидии "живыми" деньгами: сколько пенсионеров получили выплаты

6 июня, 16:02

Пенсионный фонд подвел итоги майских выплат

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Пенсионный фонд (ПФ) Украины в мае обеспечил выплату жилищных субсидий за апрель наличными. Об этом информирует пресс-служба Фонда.

По данным ПФ, выплаты получили 2,23 млн пенсионеров, а общая сумма составила 1,82 млрд грн.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 3 июня Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за июнь и жилищных субсидий за май.

При этом в мае Кабинет министров утвердил порядок верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий и других социальных выплат, которые проводятся за счет государственных средств. Цель верификации – содействовать развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине и оптимизировать бюджетные расходы.

На прошлой неделе правительство уменьшило на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей. Число субсидиантов уменьшилось с 6,9 млн домохозяйств в отопительном периоде 2017-2018 годов до 4,2 млн в отопительном периоде 2018-2019 годов.


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Тег ЖКХ, субсидии, Пенсионный фонд

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Источник:

Сегодня

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