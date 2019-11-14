"Субсидий точно хватит всем": Маркарова успокоила украинцев

Оксана Маркарова. Фото: Верховная Рада

Объема субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, заложенного в государственном бюджете Украины на 2020 год, проект которого Верховная Рада сегодня приняла в целом, достаточно для прохождения нынешнего отопительного сезона и начала следующего. Об этом 14 ноября заявила министр финансов Оксана Маркарова в ходе рассмотрения в парламенте проекта госбюджета.

"Объем субсидий, запланированный в госбюджете, хочу заверить всех украинцев, достаточный и для прохождения следующего отопительного сезона, и для начала отопительного сезона в конце 2020 года", – сказала она.

По ее словам, Минфин рассчитал цифру с Министерством социальной политики, основываясь на нынешних показателях.

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"Мы только расширили некоторые критерии для домов семейного типа, и они теперь тоже смогут получать субсидию", – сообщила Маркарова, подчеркнув, что "субсидий точно хватит всем".

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Новости "Сегодня" писали, что в проекте госбюджета на выплату субсидий предусмотрено 47,6 млрд грн. В Минсоцполитики ранее также заявляли, что опасения относительно нехватки средств на субсидии безосновательны.

О том, какие еще новшества для получателей субсидий действуют с октября, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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