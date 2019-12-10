Тарифная страховка: "Нафтогаз" назвал цену на газ для населения до мая-2020

От услуги гарантированной цены можно будет отказаться, заверили в компании

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Одобренная правительством Украины гарантированная цена на природный газ для населения на первый квартал 2020 года составит 5,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов. Об этом сообщил директор интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза Украины" Андрей Фаворов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, гарантированная цена определена исходя из цены законтрактованного "Нафтогазом" объема 1 млрд куб. м газа с поставкой с 1 января по 1 апреля 2020 года.

"Зафиксировав физические объемы и понимая, что необходимо предложить рыночный механизм для решения рыночной проблемы, мы зафиксировали цены по форвардным контрактам на весь первый квартал. Последние объемы по форвардам зафиксированы 6 декабря. Мы не хотели раньше объявлять эту тему публично, поскольку это достаточно серьезные объемы, и они могли двинуть цену против нас", – отметил он.

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Фаворов напомнил, что меморандум с МВФ обязывает Украину перейти к рыночным ценам на газ для населения ценообразования с 1 января 2020 года, в то же время обязательство "Нафтогаза" поставлять газ населению и тепловикам сохраняется до 1 мая 2020 года.

"Кто не хочет рисковать и предугадывать какая цена будет в первом квартале – вот вам инструмент для ее фиксации. По дефолту потребление каждого застраховано. Но любой клиент, если он не согласен с нашей оценкой этого риска, имеет полное право нажать в личном кабинете на кнопку, и сохранить за собой право остаться в месячном продукте поставки", – добавил Фаворов.

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Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины принял решение о введении страховой цены на газ для населения на уровне 6,96 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без тарифа на транспортировку). Как заявлял глава правительства Алексей Гончарук, в итоге страховая цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода.

По плану Кабмина, это позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

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