Тарифы на электричество по-новому: система RAB-регулирования вызвала много споров

Обрывы электросетей, перепады напряжения, отключения света – веерные, плановые, аварийные. Каждый сталкивался с этим, и всякий раз задавался вопросом – почему так происходит? Ведь за свет мы платим сполна и регулярно. Электросети времен давно не существующего Советского Союза изношены подчас на 85 процентов. А структура тарифов не всегда позволяет модернизировать оборудование. Новая система тарифообразования, так называемое RAB-регулирование, вызвала много споров в Украине. Хотя на Западе, благодаря этому, энергетики вышли из кризиса. Как это работает и повлияет ли на сумму в платежке?

Май прошлого года, Волынь. В частном доме сгорела крыша. Хозяева и соседи уверены: пожар начался из-за короткого замыкания на высоковольтной линии.

А на Буковине в ноябре 15-го года в десятках домов сгорела вся бытовая техника.

В частном секторе на окраине Запорожья другая беда: напряжение в сети 130 вольт вместо положенных 220-ти. От холодильников и стиральных машинок никакого проку.

А уж остаться без света на несколько дней в селах – обычное дело. Не дай Бог, сильный ветер – и электрификации конец.

Нагрузка на электросети растет c каждым годом. Из-за этого перепады напряжения и частые отключения. Унаследованное со времен СССР оборудование давно требует замены.

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"Эта опора установлена в 87-м году. Труха уже сыпется. Загнивание опоры. Эта опора находится в аварийном состоянии. Конечно же, их должны были заменить еще лет 30 назад", – рассказывает Сергей Шульженко, и.о. технического директора ПАО "Черниговоблэнерго".

И таких деревянных опор только в Черниговской области 150 тысяч. Заменить одну на бетонную стоит 20 тысяч гривен, все обойдутся в три миллиарда. Еще 50 миллиардов нужно на новые трансформаторы и провода.

"При этом тарифе, который у нас есть сегодня на ремонтный фонд, когда надо менять 17 тысяч километров, мы поменяли 20 километров всего", – говорит Владимир Ткач, председатель правления ПАО "Черниговоблэнерго".

Из-за постоянных ремонтов на линиях у операторов колл-центра ни одной свободной минуты.

За свет украинцы платят исправно, а денег на замену изношенного оборудования нет. Почему? Все дело в сложной схеме тарифообразования.

Сейчас облэнеерго работают по методу "затраты плюс".

К сумме расходов добавляется несколько процентов прибыли. Чем больше расходы, тем больше и прибыль. Например, при ставке 3% и расходах в 1 миллиард гривен прибыль облэнерго составит 30 миллионов гривен. При расходах в 2 миллиарда – доход будет уже 60 миллионов.

"У всех распределяющих компаний есть стимул для того, чтобы свои затраты увеличивать. НКРЭ принимает решение – или соглашается с этим, или урезает: ребята, извините, это ваши проблемы, решайте их как хотите", – говорит Валентин Землянский, эксперт по вопросам энергетики.

При такой схеме облэнерго заинтересованы в раздувании расходов и больших потерях электроэнергии. Заставить их вкладывать в оборудование призвана другая модель, для которой регулятор уже подготовил нормативную базу. Это так называемые "стимулирующие", или RAB-тарифы.

Государство гарантирует облэнерго 12,5 процентов прибыли в зависимости от стоимости оборудования. Чем больше новых проводов, опор и трансформаторов, тем больше и прибыль. При этом регулятор будет следить, чтобы половину доходов облэнерго вкладывало в модернизацию инфраструктуры.

"Распределяющие компании получают возможность привлечения заимствований, потому что они имеют гарантированную прибыль. Условно говоря, если RAB-регулирование позволяет заработать миллион, под этот миллион еще 5 миллионов можно взять в банке", – объясняет эксперт.

Выгоды для облэнерго очевидны. В черниговском уже подготовили план развития отрасли.

Откуда облэнерго возьмут деньги? Прежде всего, сэкономят на потерях, которые в Украине исчисляются астрономическими суммами.

Заменить старые провода и установить дополнительные трансформаторы – значит, существенно снизить потери электроэнергии. За год в Черниговской области они составляют больше полумиллиарда гривен и это деньги из кармана потребителей. Для сравнения, инвестиционная программа облэнерго в четыре раза меньше.

А что будет с тарифами для потребителей? Противники реформы пугают значительным повышением. Хотя на самом деле, RAB-регулирование здесь ни при чем: тарифы устанавливает Нацкомиссия.

Прежде чем изменяться тарифы для промышленных предприятий, облэнерго должны получить их согласие. В Чернигове обсуждают рост на 20 %, но пока не находят одобрения. А что будет с ценами на товары, если электричество все же подорожает?

"Естественно, промышленность заложит его, те же хлебокомбинаты – все равно они используют электроэнергию. Но она будет минимальна. То есть, условно говоря, речь идет о копейках, на которые может вырасти цена", – говорит эксперт.

На RAB-регулирование давно перешли большинство европейских стран и вот их достижения.

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Великобритании за 15 лет удалось вдвое сократить расходы распределительных компаний и снизить тарифы. В Румынии за первые 8 лет изношенность оборудования уменьшилась с 75% до 48%. А в Италии за 10 лет существенно снизилась продолжительность одного аварийного отключения со 163 минут до 50-ти.

Что такое коммунальные услуги по-европейски – оценила украинка Татьяна, которая теперь живет в Брюсселе. Да, только за свет приходится платить 150 евро в месяц. Зато за три с половиной года его отключали всего раз.

Отказаться от RAB-регулирования – вовсе не значит заморозить тарифы. Эксперты "Событий недели" прогнозируют, что при существующей модели "затраты плюс" они еще быстрее будут расти. При этом отечественная энергетика лишится шанса на модернизацию.

"В любом случае тарифы будут повышаться. Только с RAB-регулированием это будет не такое значительное повышение как по системе "затраты+" и следовательно, в дальнейшем RAB-регулирование будет гарантировать, что затраты будут снижаться и следовательно, и тарифы", – говорит Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

Чем дольше откладывать реформу, тем сильнее усугублять и без того плачевное состояние инфраструктуры. RAB-регулирование может стать выходом не только для энергетики, но и других отраслей коммунального хозяйства.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Владимир Кистион заявлял, что формуле "Роттердам +" не была предложена альтернатива, соответственно, для ее отмены нет оснований.

Ранее на телеканале "Украина" вышел специальный репортаж "По следам "Роттердама +". Из видео вы узнаете, почему в Украине ввели именно такую методику тарифообразования.