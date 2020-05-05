Тарифы на электроэнергию для населения могут вырасти: вопрос обсудили в Раде

До конца 2020 года хотят отменить льготную категорию потребления до 100 кВт⋅ч для населения

В Украине, где на время карантина повысили нормы потребления газа, "света" и воды, тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году могут вырасти. Вопрос их повышения рассматривает Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает пресс-служба регулятора.

Об этом идет речь в презентации комиссии, представленной на круглом столе, который был организован парламентским комитетом по вопросам энергетики и ЖКХ.

"Комиссия представила свое видение выхода из проблемной ситуации, которая сложилась на рынке электрической энергии", – пояснили в пресс-службе.

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В презентации разработаны меры на ближайшее время, среднесрочный период, а также на более длительную перспективу.

Одной из мер предлагается до конца 2020 года отменить льготную категорию потребления до 100 кВт⋅ч для населения (тариф 0,75 грн без НДС), что даст 12 млрд грн в следующем году.

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В более долгосрочной перспективе, через несколько лет, планируют отказаться от перекрестного субсидирования.

"Приведение тарифов населения в соответствие тарифами для небытовых потребителей даст возможность получить еще 38 млрд грн в год", – говорится в презентации.

По оценкам НКРЭКУ, объем дотаций, которые небытовые потребители платят за население, составляет свыше 50 млрд грн.

В частности, средневзвешенный тариф для населения составляет 1,07 грн за кВт ч (без НДС), в то время как коммерческие потребители платят 1,88 грн за кВт⋅ч .

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Напомним, цена на электроэнергию для населения в последние годы меняется незначительно. По данным Госстата, цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2019 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч, что на 5 копеек выше, чем во втором полугодии 2018 года (1,20 грн). В то же время средняя цена для небытовых потребителей составила 2,24 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч, что на 5 копеек больше, чем во втором полугодии 2018 года (2,19 грн).

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что с оплатой украинцами коммунальных услуг сложилась парадоксальная ситуация: в 2019 году потребители платили по счетам намного лучше, чем в 2018-м, при этом долги по коммуналке увеличились более чем на 8 млрд грн, достигнув почти 64 млрд грн.

Сумма задолженности за коммунальные услуги, по данным Госстата, с января по март выросла на 2 млрд гривен – до 66 млрд гривен. Данных за апрель еще нет, но эксперты предполагают, что "набежало" больше 70 млрд гривен.

Также сайт "Сегодня" разбирался в системе монетизации льгот и субсидий, чтобы выяснить, как платить за коммуналку.

Больше узнать о программе субсидий и льгот можно из нашего сюжета:

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