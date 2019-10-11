Цену на голубое топливо устанавливает государство, но конечный тариф в итоге разный - в зависимости от региона

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В Украине с началом отопительного сезона снова вырастут суммы в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В платежки поскольку добавится одна из основных статей расходов на "коммуналку" – отопление, пишет сайт "Сегодня".

Но если для жителей многоквартирных домов основная статья расходов по ЖКУ – это тариф на тепло, то для многих частных и малоэтажных домов – газ. Цена на газ устанавливается на государственном уровне "Нафтогазом Украины", но стоимость транспортировки топлива определяется на местах, а потому итоговые суммы за этот вид "коммуналки" в каждом регионе разные.

Благодаря конъюнктуре рынка, начиная с весны тариф на газ для населения снижается практически каждый месяц, потеряв в цене уже порядка 30%. В очередной раз газ подешевел в сентябре: на 3%, или примерно на 20 копеек. В зависимости от региона, за кубометр газа украинцы платили в сентябре от 5,89 до 6,59 грн.

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Кроме того, глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил, что имеются предпосылки для дальнейшего снижения цен в октябре (примерно на 10 копеек). Однако в холодное время года тариф на газ может вырасти. Насколько – будет зависеть от многих факторов, которые формируют цены на мировых рынках.

В тренде Тарифы на газ: какими будут цены для украинцев

В то же время Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обнародовала проект новой методики расчета стоимости транспортировки газа. В случае принятия этого документа стоимость доставки газа может вырасти, в зависимости от региона, от 15% до 3,8 раза, что явно увеличит суммы в квитанции за коммуналку.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" в специальном материале: "В отопительный сезон – с новыми тарифами"

Напомним, те украинцы, по карману которых сильно бьют счета за "коммуналку" могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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