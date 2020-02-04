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Тарифы на газ: в Кабмине заговорили об отмене двух платежек

4 февраля, 10:23

Саму абонплату правительство отменять не планирует

/ Фото: Pixabay

С 2020 года украинцы, использующие природный газ для бытовых нужд (приготовление пищи, подогрев воды и отопление домов), платят за него по двум платежкам: из общей суммы в счетах отдельно выделили т.н. абонплату. Впрочем, в правительстве уже занялись разработкой варианта оплаты по-новому без использования двух платежек. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

"Разрабатывается механизм, чтобы не было отдельных платежек. Чтобы была отдельная статья, которую нужно оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев", – сказал Оржель в эфире одного из украинских телеканалов.

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При этом саму абонплату отменять не будут даже для тех, кто подключил газ и не пользуется им, подчеркнул министр. Оржель объяснил, что полученные средства тратятся на поддержание газовой инфраструктуры в рабочем состоянии.

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"Есть инфраструктурная составляющая в тарифах. Для того, чтобы в любое время суток потребитель мог получить газ, газ находится под давлением. Это стоит денег. Есть постоянные расходы, есть вещи, в которые все равно нужно вкладываться", – объяснил Оржель.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что экономисты поддерживают введение абонплаты за газ, и называют ее первым шагом для введения в Украине реальной конкуренции между поставщиками газа. Например, член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что новая схема платы за газ более прозрачная, так как показывает, за что платит потребитель: товар (газ) – отдельно, услуги по его доставке – отдельно:

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