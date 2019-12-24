Тарифы на газ: в Украине продлили срок отказа от страховой цены

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Украинцы смогут отказаться от гарантированной правительством цены на газдо 30 декабря. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины", который продлил срок приема заявок на отказ от страховой цены. Ранее предполагалось, что отказаться можно будет до сегодняшнего дня, 24 декабря.

"Потребители, которые хотят отказаться от гарантированной квартальной цены, могут обратиться к своим региональным сбытовым компаниям. Они предложат алгоритм выхода из программы, который будет удобен клиенту. Центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря, а в личных кабинетах, несмотря на праздничные и выходные дни, опция отказа будет доступна до 30 декабря", – говорится в сообщении.

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После 30 декабря потребители, которые выберут ежемесячную цену, не смогут воспользоваться гарантированной ценой.

Ранее Кабинет министров Украины принял решение о введении страховой цены на газ для населения на уровне 6,96 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без тарифа на транспортировку). Как заявлял глава правительства Алексей Гончарук, в итоге страховая цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн за 1 куб. м в течение всего отопительного периода. Конечный тариф на газ различается в зависимости от региона из-за разной стоимости транспортировки топлива и разных наценок газсбытов.

По плану Кабмина, это позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года. "Нафтогаз" подсчитывал, что при отсутствии транзита с 1 января 2020 года цена на природный газ может достичь 10 751 грн за тысячу кубометров без учета НДС и тарифов на транспортировку и распределение.

Впрочем, Украина и Россия уже подписали протокол о намерении заключить новый контракт на транзит газа. Ожидается, что это произойдет до 29 декабря.

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