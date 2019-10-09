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Тарифы на отопление: Гончарук успокоил украинцев

9 октября, 15:44

Премьер-министр дал брифинг по итогам заседания правительства

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Кабинет министров в ближайшее время не намерен повышать тарифы для населения на отопление. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе брифинга по итогам заседания правительства.

"Единственное, что я могу точно сказать, что сегодня никаких решений относительно повышения тарифов не принималось, и правительство не планирует в ближайшее время делать что-то такое, чтобы повысились тарифы", – сказал он.

Новости "Сегодня" писали, что глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук перед началом отопительного совета дал советы, как сэкономить на коммунальных услугах до 70%.

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В то же время Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел выделение 47,6 млрд грн на выплату субсидий. Министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что Минсоцполитики не намерено менять систему субсидий в Украине, но откорректирует "определенные технические моменты". Она заверила, что "субсидий хватит на всех, кто в них нуждается".

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ЖКХ отопление отопительный сезон Кабинет министров Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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