Тарифы на отопление и воду: Гройсман поручил проверить теплокоммунэнерго

Премьер-министр пообещал обнародовать всех владельцев ТКЭ

Фото: Кабинет министров Украины

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Государственная аудиторская служба должны провести аудит каждого теплокоммунэнерго (ТКЭ) и выяснить, является ли существующий тариф на тепло и воду объективным.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства 26 июня, сообщает правительственный портал.

"Проведите аудит, и затем каждый чиновник пусть выходит на трибуну и говорит, что у него все обосновано, что нет потерь и никто не выводит деньги в оффшоры. Аудит и контроль, будем обсуждать. Но оставлять ситуацию такой, что люди в тупике и платят, нельзя", – сказал он.

Глава Кабмина напомнил, что в результате реформы децентрализации местные бюджеты выросли в четыре раза, поэтому "есть колоссальные финансовые ресурсы местного самоуправления".

"Но почему-то пошел тренд на пиар – плиточку положить, фонтан установить. Я это поддерживаю. Но кому нужен фонтан, если воды нет. А ТКЭ тем временем написало 1800 грн за Гкал или 2000 грн, получает сверхприбыль, а люди вынуждены платить! Причем платить не правительству, а местным структурам", – подчеркнул Гройсман.

Он также добавил, что в рамках программы "Честная платежка" будут обнародованы все владельцы ТКЭ, чтобы люди знали "местных коммунальных баронов, наживающихся на потребителях".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 26 июня Кабмин установил граничные тарифы на поставки тепла и горячей воды населению. Предельный тариф на теплоснабжение составляет 1400 грн за Гкал при наличии счетчика и 35,21 грн за кв. м – без счетчика, а на поставку горячей воды при наличии полотенцесушителей – 83,66 грн за куб. м, в случае их отсутствия – 75,74 грн за куб. м.

По словам Гройсмана, компания "Нафтогаз Украины" должна снижать стоимость газа при каждом удобном случае, чтобы уменьшить тарифы на отопление и горячую воду.

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