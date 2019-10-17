Тарифы на тепло и горячую воду можно снизить – эксперт

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Несмотря на заявления Кабмина о том, что отопление и горячая вода для населения должны неизбежно дорожать, эксперты топливного рынка уверены, что в нынешнем отопсезоне нет оснований для повышения цен на эти услуги, наоборот, они даже могут стать дешевле.

Расценки можно снизить

Как разъяснил нам аналитик Альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, тарифы на отопление и горячую воду для населения, которые действуют с 1 января 2019 года, были рассчитаны, исходя из стоимости газа 8500 грн за 1000 куб. м (8,5 грн/куб. м).

Но, по информации "Нафтогаза", летом и осенью компания закупила газ на 30% дешевле – по 6500 грн за 1000 куб. м. И дешевого газа много – почти 21 млрд куб. м, это на 26% больше, чем было накоплено в подземных хранилищах газа (ПХГ) год назад. В "Нафтогазе" уже заявили, что ПХГ заполнены на 66% и этого с запасом хватит для успешного прохождения отопсезона. Именно поэтому Землянский уверен: экономических оснований для роста тарифов на тепло и горячую воду нет.

"Учитывая, что в цене гигакалории тепла и кубометра горячей воды стоимость газа составляет примерно 60%, несложный расчет показывает: нынешние расценки на них могут снизиться минимум на 20% и это окажется безубыточным для теплокоммунэнерго, даже с учетом инфляции, роста зарплат и т. д., – подсчитал Землянский. – Поэтому тарифы должны не повышаться, а наоборот, снижаться. Или, как минимум, не меняться до конца апреля 2020 года, когда закончится отопсезон".

Для этого, по словам Землянского, нужно постановление Кабмина, которое можно принять "хоть завтра". Смысл его: у "Нафтогаза" есть дешевый ресурс, поэтому газ в этом сезоне можно продавать по более низкой цене, и это не противоречит договоренностям с МВФ.

А как же рынок

Но есть и другая сторона медали: с 1 января 2020 года в Украине начнет работать рынок газа, и цены на газ будут устанавливаться, исходя из котировок на европейской бирже, то есть меняться ежемесячно в большую или меньшую сторону, что, естественно, скажется на тарифах на тепло и горячую воду. Также облгазы будут по-новому считать тарифы на распределение газа.

По идее, расценки на отопление и горячую воду тоже должны меняться ежемесячно. Но все не так просто: для утверждения новых тарифов по закону установлен временной лаг в один месяц. То есть, если теплокоммунэнерго закупят подорожавший газ в январе, то стоимость тепла и горячей воды они могут поднять только с февраля. И снизить их могут тоже лишь месяц спустя. По мнению эксперта, нынешний механизм корректировки тарифов является громоздким, будет плохо коррелировать с новым законом о рынке газа, поэтому нуждается в изменении.

Очевидно, что сейчас невозможно спрогнозировать, какой окажется цена газа на европейском рынке в январе, феврале и далее, но она явно будет выше из-за роста спроса на газ в высокий зимний сезон. Поэтому при закупке подорожавшего газа и одновременном снижении тарифов на тепло и горячую воду теплокоммунэнерго в следующем году могут оказаться в убытке. В связи с чем Землянский предлагает компромиссный вариант: решением Кабмина зафиксировать до конца отопсезона (по 15 апреля 2020 г., или на 3,5 месяца) нынешние расценки, утвержденные в январе 2019 г., обязав при этом НАК "Нафтогаз" продавать газ коммунальным предприятиям по 6500 грн за 1000 куб. м плюс небольшая маржа.

Газа не хватит

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич также признает, что с нового года, когда заработает рынок газа, может не только повыситься стоимость газа для населения, но и начнутся сложности с перерасчетом тарифов на тепло и горячую воду. В то же время, он сомневается в возможности сохранить до весны действующие цены на гигакалорию и кубометр горячей воды для населения.

"Из 21 млрд кубов газа в ПХГ "Нафтогаза" порядка 5 млрд куб. м – технологически не извлекаемые запасы (давление остатков газа в ПХГ окажется слишком малым для его выкачки – Авт.), еще почти 10 млрд куб м принадлежат не "Нафтогазу", а частным компаниям, которые могут не согласиться продавать свой газ по низкой цене, – анализирует Марунич. – Поэтому, говоря о накопленных 21 млрд куб. м газа, в компании умалчивают, что их собственного газа в ПХГ не более 7 млрд куб. м, которых в лучшем случае хватит до конца 2019 года. А дальше цену на газ будет регулировать рынок, и она явно будет выше нынешней".

Вывод эксперта: сдержать рост тарифов на тепло и горячую воду можно будет не экономически, а только политическим решением, что вызовет возражения со стороны наших зарубежных партнеров, прежде всего МВФ, крупнейшего кредитора Украины.

Акция не сработала

Как оказалось, украинцы почти не воспользовались предложением "Нафтогаза закупить газ впрок по акционной цене в рамках программы "Газовый запас" – 5849,3 грн за 1000 куб. м плюс стоимость транспортировки, распределения и надбавки поставщика (в итоге около 6500 грн за 1000 куб. м). Напомним: 25 сентября закончилась объявленная "Нафтогазом" акция для населения по закупке газа по предоплате. Очевидно, что предложение могло заинтересовать только тех, кто потребляет большие объемы газа – для отопления домов, а не готовит на нем пищу. По информации "Нафтогаза", предложением воспользовались всего 55 тыс. домохозяйств, это менее 2% от тех, кто расходует газ для обогрева жилищ. Объемы продаж предоплаченного газа не разглашаются, но учитывая, что одному клиенту продавали не более 25 тыс. куб. м газа (их хватит на обогрев в течение полугода дома площадью до 1000 кв. м – Авт.), могло быть продано не более 1,4 млрд куб. м.

"Предложение, безусловно, выгодное, но не сработало, – резюмирует Землянский. – Возможно, была слабая рекламная кампания, сказалась и инерционность мышления людей, которые на чужом примере сперва хотят посмотреть, что из этого получится".

О том, какими на сегодня могут быть предельные тарифы на отопление и горячую воду – смотрите в сюжете:

комунальн

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