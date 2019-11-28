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Тарифы не упадут: эксперты озвучили прогноз цены на газ

28 ноября, 09:16

Александр Панченко

Специалисты уверены, что государство не будет продавать топливо по низкой цене

/ Фото: Pixabay

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Ожидать снижения тарифов на газ украинцам не стоит независимо от того, будет подписан новый газовый договор с Россией или нет. Об этом рассказали опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты. Как считает директор спецпроектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, тарифы не упадут даже в том случае, если Украина согласится покупать российский газ "со скидкой".

"Нафтогаз" закупил летом газ по 180 долларов за 1000 куб. м, а сейчас как благодеяние продает населению по 280 долларов за 1000 куб. м. При этом утверждает, что рыночная цена газа после Нового года будет 10751 грн за 1000 куб. м", – говорит Рябцев.

"Государство продаст всем купленный по-дешевке газ по нынешним достаточно высоким ценам, заработает денег для выплаты субсидиантам", – добавляет аналитик Альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский.

Президент Украналитцентра Александр Охрименко также уверен, что цена газа в лучшем случае не изменится, а если договор о транзите не будет подписан, то увеличится до 13-14 грн/куб. м.

Впрочем, как заверил накануне премьер-министр Алексей Гончарук, украинцам не следует бояться роста рыночной цены газ. По его словам, что Кабинет министров одобрил специальную программу "Гарантированная цена на газ". Эта программа позволит покупать газ по 8 грн/куб. м даже в случае остановки транзита. Участие в программе – добровольное.

А о газовых переговорах с Россией и их влиянии на платежки читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Новый виток газовых переговоров: что в итоге будет с тарифами

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Источник: Сегодня

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