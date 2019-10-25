Тепло и экономно: как выбрать правильный электрообогреватель

Фото из архива "Сегодня"

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Конец октября, по прогнозам синоптиков, обещает киевлянам ощутимое снижение температуры. Предусмотрительные хозяева уже готовятся к прохладе и выбирают обогреватели, отдавая предпочтение более энергоэффективным. Какой обогреватель лучше выбрать, чтобы было не только тепло, но и экономически выгодно, рассказывают "Киевские энергетические услуги".

При выборе обогревателя следует учитывать площадь помещения и уровень энергопотребления. Конвекторный входит в перечень наиболее энергоэффективных. К тому же он:

быстро нагревает помещение;

не загрязняет воздух;

подходит для настенного монтажа;

безопасен в использовании.

Конвекторный обогреватель, в зависимости от модели, использует от 0,5 кВт∙ч до 1,5 кВт∙ч. Если пользоваться им каждый день по шесть часов в течение месяца – то набегает 90-270 кВт∙ч. Примерно столько же потребляют инфракрасный и керамический. Лучше обогревать конвекторными обогревателями большие комнаты и офисы, а также помещения со сквозняками.

Зато масляный обогреватель достаточно дорогой в использовании – прибор потребляет в среднем 1,5-2,5 кВт∙ч электроэнергии (270-450 кВт∙ч в месяц). Впрочем, его нередко выбирают потому, что даже после выключения в комнате еще достаточно долгое время сохраняется тепло.

Наиболее "прожорлив" – тепловентилятор, который обогревает только часть помещения и при этом потребляет от 2 до 4 кВт ∙ ч (360-720 кВт∙ч в месяц).

Не следует забывать и о правилах пользования обогревателями: следует избегать попадания жидкости на включенный прибор, не накрывать его во время работы, а также держать устройство на расстоянии не менее 50 см от мебели.

"Электрообогреватели, несмотря на их популярность, не могут обеспечить полноценный и качественный обогрев помещения. Для начала, мы советуем проводить энергоаудит, чтобы определить причины потерь тепла и больше уделять внимания именно комплексным мерам по утеплению помещения: заменить окна и двери, полностью утеплить фасад дома", – сказал директор компании "Киевские энергетические услуги" Виктор Мельников.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказали,что дешевле и удобнее использовать украинцам – газ или электроэнергию.

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