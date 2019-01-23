Теплые кредиты: как втрое сэкономить на тепле

Жизнь жителей утепленного дома кардинально изменилась - в квартирах тепло, а в платежках цифры уменьшились втрое

Теплые кредиты: как втрое сэкономить на тепле 2019-01-23T23:20:00+02:00 ЖКХ Жизнь жителей утепленного дома кардинально изменилась - в квартирах тепло, а в платежках цифры уменьшились втрое

Платить за отопление в три раза меньше – реально! Тех, кто экономит на тепле, становится все больше. Люди воспользовались так называемыми "теплыми кредитам" – утеплили помещения, заменили трубы и поставили современное оборудование. Часть материалов оплачивает государство. С теми, кто в зимние морозы экономит деньги, общались корреспонденты "Сегодня".

Батареи харьковчанки Виктории едва теплые, но несмотря на это - в квартире нормальная комфортная температура в 22 градуса. Ранее перезимовать в собственной квартире для нее было тяжелым испытанием – температура выше 15-ти градусов не поднималась.

"Было 15-14, когда надо было спать в трех носках, в четырех свитерах, укрываться двумя одеялами", – признается жительница утепленного дома Виктория Перепелкина.

И это при том, что батареи включали тогда на максимум. Но из-за того, что дом был не утепленный – они грели не помещение, а улицу. Когда терпение жителей многоэтажки лопнуло – взяли кредит – утеплили дом снаружи, заменили окна и поставили индивидуальный тепловой пункт. Жизнь с тех пор кардинально изменилась – в квартирах тепло, а в платежках цифры уменьшились втрое.

"Сейчас это вообще колоссальная экономия. Если взять, что сейчас в городе тариф 39 гривен, то у нас -10 гривен. Сами понимаете, в нынешние времена – это очень существенно, очень ощутимо", – говорит Виктория Перепелкина.

Тепло и деньги жителям экономит вот этот индивидуальный тепловой пункт в подвале дома.

"Он регулируется автоматически. И меньше получается платить, потому что реагирует на любой перепад температуры", – говорит председатель ОСМД.

Деньги на пункт и утепление взяли по так званому "теплому кредиту", когда часть компенсирует государство. По разным программам можно получить помощь от 20 до 40 процентов стоимости затраченного.

В этом киевском доме, которому уже более 60 лет, тоже утеплили стены, заменили окна и двери.

"Установлено стекло с энергозащитной пленкой. Также установлены тамбурные двери, которые отсекают холодный воздух от внутренних помещений", – объясняет директор ОСМД Евгений Яровой "Гашека 18".

Утеплили и крышу – перегородку под ней обшили специальным материалом и гидроизоляцией.

"Тепло не сохранялось, а улетучивалось, и за это оплачивали все жильцы пропорционально", – говорит директор ОСМД "Гашека 18" Евгений Яровой.

Трубы в подвале обмотали гидроизоляцией – специальными материалом, который не обогревают окружающий воздух. Так достигли минимальных затрат тепла, поэтому отапливать надо меньше. Даже в самые холодные месяцы плата за отопление здесь 10 гривен за квадратный метр. Соседние же дома, как в целом по Киеву, платят 30.

На теплый кредит теперь целая очередь, утверждает председатель Государственного агентства по энергоэффективности Сергей Савчук.

"На следующий год правительством заложено 400 млн именно на программу теплых кредитов. И я обращаюсь к людям – готовьте проекты", – говорит председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

В 2018 году программой "теплых кредитов" воспользовались в три раза больше домов, чем за три предыдущих года.

Ранее мы писали, что украинцы все активнее используют "теплые кредиты" — на замену окон, утепление стен, обновление крыши в домах и квартирах, — которые позволили энергоэффективно модернизировать жилища и снизить счета за комуслуги. Настолько активно, что средства, предусмотренные на такие займы, исчерпаны.

Вы сейчас просматриваете новость " Теплые кредиты: как втрое сэкономить на тепле". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...