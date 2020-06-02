"Теплые кредиты" пользуются все большей популярностью у украинцев

В мае выросли сразу несколько показателей, которые касаются утепления домов

Спрос на утепление домов при государственной поддержке растет. Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению изучило активность населения в мае для получения теплых кредитов.

В мае банки выдали более 330 млн грн "теплых кредитов" для населения и ОСМД на энергоэффективные цели. Для сравнения в апреле, за первые три недели работы программы, предоставлено 64 млн грн таких кредитов.

В частности, в мае достигли таких результатов:

привлекли наибольшую сумму – 222 млн грн – от украинских семей для внедрения мероприятий по энергосбережению в частных домах;

более 100 млн грн получили ОСМД и ЖСК на утепление многоэтажек;

4,5 млн грн выдали домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.

Реклама

Всего с начала действия программы в апреле 2020 года и по сей день почти 46 тыс. семей привлекли около 400 млн грн "теплых кредитов".

В тройку регионов-лидеров по наибольшему объему полученных в нынешнем году кредитов вошли Днепропетровская (45 млн грн), Киевская (40 млн грн) и Сумская области (15 млн грн).

В тренде В Украине просел курс доллара, евро подорожал

Как показывает опыт участников программы, внедрение комплекса энергоэффективных мероприятий позволяет сократить энергопотребление, уменьшить коммунальные платежи от 20% до 70% и создать комфортные условия проживания.

Ранее новости "Сегодня" пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении:

Реклама

<br />

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама