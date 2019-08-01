Речь идет о новых или реконструированных супермаркетах площадью от 2500 кв. м

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Туалеты стали обязательными в украинских супермаркетах https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82 2019-08-01T06:06:00+03:00 ЖКХ Речь идет о новых или реконструированных супермаркетах площадью от 2500 кв. м

В Украине продолжают обновлять Государственные строительные нормы (ГСН). C 1 августа обустройство туалетов для посетителей становится обязательным в новых и реконструированных крупных супермаркетах Украины с торговой площадью 2500 кв. м и более.

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

Соответствующее изменение содержится в ГСН "Предприятия торговли", сообщает пресс-служба Минрегиона.

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"Расчет такой: один санитарный прибор на 600 кв. м торговой площади, но не менее четырех санитарных приборов на объект. Кабины должны быть обязательно отдельно для мужчин и для женщин, также должны быть универсальные туалеты для удобного пользования маломобильных групп населения", – сказал министр.

Данные: Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ В тренде "Шахтер" в сложном матче одержал первую победу при новом тренере

Парцхаладзе также добавил, что в таких санузлах обязательно должны быть пеленальные столики для младенцев.

Все эти изменения позволят повысить комфорт посетителей крупных супермаркетов и гипермаркетов, отметила пресс-служба Минрегиона.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ГСН предусмотрят размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.

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