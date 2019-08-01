Туалеты стали обязательными в украинских супермаркетах

В Украине продолжают обновлять Государственные строительные нормы (ГСН). C 1 августа обустройство туалетов для посетителей становится обязательным в новых и реконструированных крупных супермаркетах Украины с торговой площадью 2500 кв. м и более.
Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.
Соответствующее изменение содержится в ГСН "Предприятия торговли", сообщает пресс-служба Минрегиона.
"Расчет такой: один санитарный прибор на 600 кв. м торговой площади, но не менее четырех санитарных приборов на объект. Кабины должны быть обязательно отдельно для мужчин и для женщин, также должны быть универсальные туалеты для удобного пользования маломобильных групп населения", – сказал министр.
Парцхаладзе также добавил, что в таких санузлах обязательно должны быть пеленальные столики для младенцев.
Все эти изменения позволят повысить комфорт посетителей крупных супермаркетов и гипермаркетов, отметила пресс-служба Минрегиона.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ГСН предусмотрят размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.
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