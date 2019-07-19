У Зеленского "нашли" деньги на расширение программы субсидий: что предлагают

В команде президента уверены, что число получателей помощи должно вырасти

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Средства, которые госбюджет получит от спецпошлин на дизель и автогаз из России, предложили направить на расширение программы субсидий. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год. По моему мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий для малообеспеченных слоев населения", – заявил представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус.

Согласно его информации, по состоянию на январь 2018 года 6,9 млн домохозяйств пользовались субсидиями, а по состоянию на январь 2019 года количество субсидиантов уменьшилось до 3,6 млн домохозяйств.

"По моему убеждению, дополнительно 1-1,5 млн необеспеченных семей обоснованно имеют право на субсидии, поэтому мы сейчас разрабатываем соответствующие изменения в правила получения субсидий", – сообщил он.

Напомним, ранее правительство сократило сократило субвенцию из госбюджета местным бюджетам на 13,56 млрд гривен. Новости "Сегодня" рассказывали, почему уменьшились расходы на выплату субсидий в Украине.

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