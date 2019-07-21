У Зеленского не исключили повышения цены на газ в Украине

На стоимость голубого топлива будет влиять целый ряд факторов

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Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус рассказал, от чего будет зависеть и изменится ли цена на газ для населения в Украине. Об этом Герус заявил в штабе партии "Слуга народа", передает УНИАН.

"Что будет в будущем – зависит от нескольких факторов. Первый фактор – это взаимоотношения с транзитом газа, взаимоотношения с "Газпромом" и РФ и что будет с балансом газа по состоянию на декабрь, январь, февраль. Если "Газпром" попытается всеми способами блокировать транзит газа через Украину, то это может вызвать определенный дефицит и может привести к тому, что у нас цена газа пойдет вверх", – спрогнозировал Герус.

Если же этот вопрос будет решен, то, по словам Геруса, "будет проще".

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"И в принципе сейчас идет закупка и закачка газа, пока он дешевый, в максимальных объемах в наши подземные газовые хранилища, чтобы мы были готовы к зиме. Соответственно, если мы максимально подготовимся, если мы закачаем газ, если мы еще при этом и сократим наше потребление, в том числе с помощью энергоэффективности, и если у нас все-таки решится вопрос с транзитом, то, я думаю, что ситуация будет довольно стабильной, и в принципе волнений там не будет – ни по поводу нехватки газа, ни по поводу какой-то супервысокой цены газа", – добавил Герус.

Напомним, ранее глава правительства Владимир Гройсман также отмечал, что у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. Премьер-министр напомнил, что третий месяц в Украине снижается цена на газ, ведь такова общемировая тенденция.

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