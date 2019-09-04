Участникам ОСМД смогут вернуть 50% денег, потраченных на энергосбережение

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Участникам организаций совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) будут возвращать до 50% средств, потраченных на энергосбережение – замену трубопроводов, утепления домов, кровли или подвалов.

Такие условия предусматривает Программа "Энергодом", которая начала работать в Украине с 3 сентября. На это в бюджете заложено полтора миллиарда гривен, а также 100 миллионов евро финансовой поддержки ЕС.

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В Кабмине ожидают, что утепление домов позволит значительно уменьшить потребление тепла.

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"Это означает, что платежки за коммунальные услуги – за самую дорогую услугу, теплоснабжения – для потребителей этих домов могут уменьшится и в два, и в больше раз", – объяснила Алена Бабак, министр развития общин и территорий Украины.

Напомним, ежегодно около трех тысяч объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) смогут получить деньги на энергосберегающие новинки для своих домов. На какую компенсацию могут рассчитывать экономные жители ОСМД, узнавали новости "Сегодня".

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