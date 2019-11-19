Украина этой зимой, даже без транзита не замерзнет – Оржель

Алексей Оржель. Фото: REUTERS/Yves Herman

Украина накопила значительные запасы природного газа в подземных хранилищах и угля на складах теплоэлектростанций, которые позволят пройти зиму даже в случае прерывания транзита газа с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Это означает, что Украина этой зимой, даже без транзита не замерзнет", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, традиционно наибольшие риски могут возникнуть в феврале-марте, когда запасов станет меньше. В то же время проведенные оператором ГТС стресс-тесты указывают, что даже в пиковые дни максимального потребления страна сможет удовлетворить потребности украинских потребителей в газе.

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Оржель также сообщил, что правительство разрабатывает механизмы недопущения резкого повышения цен на газ зимой для потребителей страны.

Как сообщалось, по состоянию на 16 ноября 2019 года Украина имеет 21 млрд 530,2 млн куб. м в своих ПХГ, что превышает показатель запасов 16 ноября 2018 года на 27,1%, 16 ноября 2017 года – на 29,3%, на 16 ноября 2016 года – на 52,5%.

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины составляют 2 млн 242,7 тыс. тонн, что выше прошлогодних запасов на 33,6%.

Как писали новости "Сегодня", "Газпром" сообщил, что направил в адрес "Нафтогаза" официальное предложение о продлении действующего контракта на транзит газа или заключении нового – сроком на год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ в 2020 году. При этом условием для продления или заключения контракта является "отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств".

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков.

Напомним, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя.

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