Украина готовится к отопительному сезону: будет ли тепло в домах и по каким ценам

"Нафтогаз Украины" предупредил об угрозе для отопительного сезона и рассекретил черный список городов, жителям которых к зиме лучше обзавестись обогревателем. 142 теплопроизводителя задолжали за газ почти 6,5 млрд гривен. В списке – более 50 городов, и он еще не полный. Новости "Сегодня" узнавали, будет ли тепло в домах украинцев и сколько будет стоить отопление.

На Львовской теплоэлектроцентрали меняют и ремонтируют теплогенераторы. Эта ТЭЦ – довольно старая, ей 110 лет, а потому зиму могла бы и не пережить. Сейчас работы по подготовке к зиме выполнены на 85%. Работники торопятся – если не успеют, жители одного из районов Львова останутся без тепла. Но на предприятии уверяют, что вкладываются в график.

"На завершающей стадии – капитальный ремонт, замена конвективной части водогрейного котла № 3. Это котел, который непосредственно обеспечивает отопительный сезон Сыховскому массиву", – рассказывает начальник ТЭЦ 1 Львовтеплоэнерго Михаил Петельский.

Подготовка к отопительному сезону в разгаре и в Харькове. Здесь коммунальщики заменяют аварийные трубы в теплосетях и домах. Правда, не очень быстро. Жители одной из пятиэтажек жалуются, что из-за подготовительных работ подвал их дома уже неделю затоплен горячей водой и нечистотами. В соседних многоэтажках уверяют: последние годы тепло в батареях появляется вовремя, и в квартирах тепло, хотя по поводу грядущей зимы есть сомнения.

"Последние несколько лет отопление более‑менее. То есть обогревателями мы не пользуемся. Что будет в этом году? Муж в шутку сказал: "Надо покупать второй обогреватель". Муж работает в Теплосетях. Он работает на ТЭЦ 4. Опасения есть. Очень серьезные опасения", – рассказывает жительница Харькова Наталия Луговая.

В частности, в городе опасаются, что старые трубы не выдержат еще одну зиму. В позапрошлом году из-за десятков масштабных прорывов теплосетей местная полиция даже открывала уголовное производство по статье "служебная халатность". Но в мэрии Харькова заявляют, что 99% жилых домов уже готовы к зиме, а все задержки возникают исключительно из-за сдвига сроков тендеров.

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Однако в таких городах, как Кривой Рог, Одесса, Рогань и Смела тепла вообще может не быть.

Например по Одессе в "Нафтогазе" заявили, что компании "Одесская ТЭЦ" и "Теплоснабжение города Одесса" задолжали им 1,7 млрд грн за газ.

"Они обязаны погасить перед нами долги до определенного уровня, чтобы начали подавать им этот газ. То есть, по сути, включили в сезон. Сегодня и в Одессе, и в Кривом Роге, и в некоторых других городах есть проблемы. И не всегда местная власть понимает важность этого вопроса и чем это может закончиться для них, и для населения в том числе", – заявляют в "Нафтогазе".

Но одесские чиновники уверяют: все будет хорошо. Одесса планирует покрыть часть долгов за счет средств горбюджета.

"Хочу заверить жителей города Одессы, что никаких проблем с запуском тепла не будет", – заявил директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Александр Козловский.

Кроме того, у "Нафтогаза" появилось собственное ноу-хау – это возможность купить газ по летней цене для запаса на зиму. С НДС цена такого газа составляет 5 995 грн за тысячу кубометров. Есть два способа воспользоваться этой программой:

Прийти в центр обслуживания клиентов, взять дополнительное соглашение к вашему типовому договору, указать в нем объем газа, который вы хотите купить. Цена этого газа там уже указана. Подписать и, естественно, оплатить. Зайти в личный кабинет на сайте поставщика газа. Там также размещен дополнительный договор. Заключить его и оплатить газ можно онлайн.

Житель Киевской области Петр Кабанчук уже рискнул и запасся газом на всю зиму. Купил по летней цене три тысячи кубометров. Но теперь признается: на душе неспокойно – вдруг зимой газ неожиданно подешевеет. Впрочем, в "Нафтогазе" уверяют, что через два-три месяца голубое топливо точно будет дороже.

"Есть очень серьезная уверенность, что цена может вырасти примерно на 25%", – говорят в компании.

Воспользоваться программой можно до 25 сентября. Газа хватит на всех желающих и на весь отопительный сезон. Запасы газа на зиму в Украине выросли до рекорда за семь лет, а всего в этом году в подземные газовые хранилища планируют закачать 20 млрд кубометров газа.

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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