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Украина готовится к зиме: Гройсман призвал разобраться с долгами теплокоммунэнерго

25 июля, 14:49

Премьер также заявил, что цена на газ должна быть обоснованной

Фото: Кабинет министров Украины

Украина должна полностью подготовиться к отопительному сезону к 1 октября. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман 25 июля в ходе правительственного совещания по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

"На 1 октября нужно выйти на полную готовность к отопительному сезону – независимо от погодных условий", – цитирует главу Кабмина правительственный портал.

По мнению Гройсмана, необходимо тщательно разобраться с долгами теплокоммунэнерго (ТКЭ) и определиться с действиями по каждому неплательщику – вплоть до обращений в правоохранительные органы.

При этом он добавил, что цена на газ для потребителей в отопительный сезон должна быть обоснованной и учитывать текущие благоприятные тенденции на мировом рынке.

"На август готовим проведения заседания (энергетического) штаба и селекторного совещания с регионами по вопросам подготовки к зиме. Обсудим координацию работы всей системы страны. Предлагаю также определить населенные пункты, где могут возникать проблемы в отопительный период, провести там (энергетический) аудит и предложить действия, которые могут предотвратить возникновение кризисных явлений", – сказал премьер.

Гройсман отметил, что правительство всегда вовремя готовилось к отопительному сезону, и "этот год не должен быть исключением".

Новости "Сегодня" писали, что Кабмин открыл реестр владельцев ТКЭ по всей Украине и начал массовые проверки формирования тарифов на тепло и горячую воду на местах.


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Тег Кабмин, ЖКХ, отопительный сезон, цена на газ, Гройсман

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