Украина готовится к зиме: Шмыгаль рассказал о рекордах

Украина накопила в подземных хранилищах (ПХГ) рекордный 21 млрд кубометров газа, а жилой фонд страны готов к отопительному сезону на 50%. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства. При этом Кабмин распорядился утвердить план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов и его прохождению.
"Отремонтированы и подготовлены [к отопительному сезону] более 80 тысяч домов, мы продолжаем ремонт котельных, заменяем сотни километров изношенных теплосетей и готовим тепловые пункты обогрева", – рассказал Шмыгаль, ссылаясь на данные местных властей.
Он добавил, что на подготовку к зиме в Украине уже потратили 6 млрд гривен. При этом выданы "теплые кредиты" для повышения энергоэффективности жилых зданий на 600 млн гривен.
"Мы должны спокойно и комфортно пройти отопительный сезон", – считает Шмыгаль.
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План правительства предусматривает:
- разработку графика накопления угля и резервного топлива;
- заключение договоров о поставках газа предприятиям сферы электроэнергетики;
- оценку готовности объектов к работе;
- создание аварийного запаса материалов и оборудования и тому подобное.
Напомним, закачку запасов газа на зиму в ПХГ Украина начала 11 марта. По состоянию на 11 марта в ПХГ находилось 15,81 млрд куб. м газа. Как уточнял генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, для прохождения следующего отопительного сезона Украине было бы достаточно и около 18 млрд кубометров газа в ПХГ.
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