Украина и МВФ скоро договорятся о новой цене на газ: Гройсман дал прогноз

Сегодня, 09:03

Премьер-министр напомнил о главной задаче правительства в этом вопросе

Украина и МВФ скоро договорятся о новой цене на газ: Гройсман дал прогноз
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на финализацию консультаций с Международным валютным фондом (МВФ) по цене на газ уже в сентябре.

"Мы уже их (консультации. – Ред.) ведем около года. Думаю, мы их уже финализируем в сентябре", – сказал премьер-министр в ходе рабочей поездки в Киевскую область.

Глава правительства также подчеркнул, что в главной в этом вопросе остается социальная защита граждан.

"По большому счету, моя задача – при необратимости изменения цены проработать все механизмы дополнительной защиты", – сказал Гройсман.

Ранее Гройсман объяснил, зачем повышать цену на газ в Украине, и признал, что дискуссия с МВФ является тяжелой. 

Напомним, в Украине "заморозили" цену на газ для населения до 1 октября - Кабмин продлил специальные обязательства для "Нафтогаза Украины" до конца сентября 2018. 

Если бы Кабмин не продлил постановление о спецобязательствах "Нафтогаза", в Украине пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – т.н. "импортный паритет", введения учета которого и требует МВФ. Формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после завершения консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отмечали, что цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров.

Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда и решение проблемы поспособствует выделению Украине очередного транша финпомощи.

Эксперты полагают, что Украина и МВФ уже пришли к консенсусу по тарифам на газ, так как в начале сентября миссия Фонда посетит Киев. Однако в правительстве утверждают, что никакого окончательного решения по вопросу повышения цены на газ так и не принято.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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