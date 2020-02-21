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Украина избежала роста цен на газ в три-четыре раза – Гончарук

21 февраля, 11:40

Премьер-министр в Верховной Раде рассказал о тарифах

Если бы Украина не заключила новый транзитный контракт с Россией, цена на газ могла бы быть в 3-4 раза выше, чем сейчас. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время отчета в Верховной Раде.

"Существовал риск потери транзита, ударило бы по экономике и сделало бы энергоресурсы дороже. Цена на газ была бы в 3-4 раза выше, чем сейчас. Мы в рекордные сроки провели сложную реформу – анбандлинг "Нафтогаза"... Это дало нам выгодную позицию в переговорах и мы смогли заключить транзитный контракт газа с Россией в ЕС", - заявил Гончарук.

При этом глава правительства добавил, что чиновники не должны вмешиваться в процесс формирования тарифов на энергоресурсы.

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"Когда политику хочется нравиться [электорату], он, исходя из своих соображений, берет и снижает цену на газ. И фактически это становится дополнительным налогом для всех – тех, кто газ потребляет, и тех, кто газ не потребляет", – объяснил Гончарук.

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Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель прогнозировал, что украинцев ждет новое снижение цен на газ. Он также напомнил, что в январе 2020 года цена на газ уже на 25% меньше, чем в январе 2019 года – 5580 грн за тысячу кубометров с НДС, но без стоимости транспортировки.

Кроме того, недавно премьер-министр Гончарук также рассказал о новых ценах на газ и объяснил, как теперь оплачиваются счета:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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Источник: Сегодня

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