Украина нарастила транзит, импорт и закачку газа в хранилища: появились итоги работы ГТС

Фото: "Укртрансгаз"

Объемы транзита российского газа по территории Украины в страны ЕС и Молдову с января по сентябрь 2019 года составили 64,3 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 0,9 млрд куб. м, или на 1%. Об этом информирует пресс-служба "Укртрансгаза".

В то же время за девять месяцев подземные хранилища газа (ПХГ) пополнились 11,8 млрд куб. м газа (+34%), а отбор из ПХГ составил 5,1 млрд куб. м газа (-29%). К октябрю запасы в хранилищах достигли 20,5 млрд куб. м (+26%).

Компания также отметила, что не импортирует газ для своих нужд из России уже более 1400 дней, а объемы газа поступали исключительно из стран ЕС. Импорт за девять месяцев составил 11,6 млрд куб. м (+44%).

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Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году транзит газа через украинскую ГТС составил 86,8 млрд куб. м. При этом Украина не импортировала российский газ для собственных нужд. Вместо этого газ поступал исключительно из стран Евросоюза: со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений Украина получила 10,6 млрд куб. м газа.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявлял о необходимости закачать в ПХГ 20 млрд куб. м, а министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы.

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