Украина прекратила закачивать газ в шесть подземных хранилищ: в чем причина

По данным "Укртрансгаза", закачки продолжаются в четыре ПХГ

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Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 26 сентября достигли 20,1 млрд куб. м, что является наибольшим показателем на эту дату с 2010 года. В связи с достижением плановых объемов газа закачка голубого топлива прекратилась на шести из десяти ПХГ. Об этом сегодня сообщается на странице "Укртрансгаза" в Facebook.

"Сейчас природный газ закачивается в Бильче-Волицкое, Угерское, Дашавское и Богородчанское ПХГ в режиме 65 млн куб. м в сутки", – отметили в пресс-службе.

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Как говорится в сообщении, уже 288 компаний активно пользуются услугами "Укртрансгаза" по хранению объемов газа в ПХГ, из них 32 трейдера хранят 6,7 млрд куб. м газа в режиме "таможенного склада".

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Отметим, что всего у "Укртрансгаза" 12 ПХГ как инфраструктурных объектов: Бильче-Волицко-Угерское, Опарское, Угерское, Дашавское, Богородчанское, Кегичевское, Вергунское, Краснопоповское, Пролетарское, Солоховское, Червонопартизанское и Олишевское. При этом Вергунское ПХГ находится на временно неподконтрольной территории Украины в Луганской области, а Олишевское – работает в технологическом режиме "только на выкачку". Таким образом, Украина для закачки газа использует десять ПХГ. Общая активная емкость подземных хранилищ составляет 31 млрд куб. м.

Как писали новости "Сегодня", 25 сентября глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что компания выполнила план по запасам газа, так как они достигли 20 млрд куб. м.

При этом в "Укртрансгазе" ранее предупредили, что сезон закачки газа в ПХГ продолжится до середины октября. А министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы.

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