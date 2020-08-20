Правительство сэкономит на субсидиях украинцев миллиарды гривен – эксперт

Ужесточение правил получения соцпомощи поможет государству сэкономить 6-7 млрд гривен на выплате субсидий на оплату услуг ЖКХ. Такое мнение выразил председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко, передает UBR.
"По моим расчетам, комплексные меры государства в 2020 году и одновременный рост минимальной зарплаты приведут к сокращению субсидий еще на 6-7 млрд гривен", – считает эксперт.
Как сообщалось, с недавнего времени оформленную субсидию будут засчитывать в доход домохозяйствам, а
чтобы получить госпомощь, помимо всех привычных документов, необходимо будет подавать декларацию и справку о доходах. Кроме того, размер выплат теперь не может быть выше одного прожиточного минимума для семьи.
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Впрочем, во время карантина в Украине действуют упрощенные правила назначения и переоформления субсидий и социальных пособий. В частности:
- для людей, потерявших работу в период карантина, упрощен порядок получения субсидий;
- социальные нормативы для субсидиантов на пользование жилищно-коммунальными услугами увеличены на 50%;
- запрещено прекращение предоставления жилищных субсидий.
А, как подсчитала министр социальной политики Марина Лазебная, после карантина правительству потребуется направить на борьбу с бедностью в Украине около 10% ВВП.
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