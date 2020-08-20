Українська
$ 27,32
32,6
  1. Новости экономики
  2. Новости ЖКХ

Правительство сэкономит на субсидиях украинцев миллиарды гривен – эксперт

20 августа, 13:56

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Нагрузка на госбюджет уменьшится после ужесточения правил оформления помощи

Ужесточение правил получения соцпомощи поможет государству сэкономить 6-7 млрд гривен на выплате субсидий на оплату услуг ЖКХ. Такое мнение выразил председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко, передает UBR.

Реклама

"По моим расчетам, комплексные меры государства в 2020 году и одновременный рост минимальной зарплаты приведут к сокращению субсидий еще на 6-7 млрд гривен", – считает эксперт.

Как сообщалось, с недавнего времени оформленную субсидию будут засчитывать в доход домохозяйствам, а
чтобы получить госпомощь, помимо всех привычных документов, необходимо будет подавать декларацию и справку о доходах. Кроме того, размер выплат теперь не может быть выше одного прожиточного минимума для семьи.

Читайте также: Украинцы активно получают субсидии, но размер помощи уменьшился

В тренде
Аренду квартир без риелторов хотят запретить: эксперт нашел "лазейку" в законопроекте

Впрочем, во время карантина в Украине действуют упрощенные правила назначения и переоформления субсидий и социальных пособий. В частности:

  • для людей, потерявших работу в период карантина, упрощен порядок получения субсидий;
  • социальные нормативы для субсидиантов на пользование жилищно-коммунальными услугами увеличены на 50%;
  • запрещено прекращение предоставления жилищных субсидий.
Реклама

А, как подсчитала министр социальной политики Марина Лазебная, после карантина правительству потребуется направить на борьбу с бедностью в Украине около 10% ВВП.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ЖКХ помощь выплаты субсидии соцвыплаты госпомощь

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на годЭкономика
Цена на газ могла быть завышена: АМКУ открыл дело против
Цена на газ могла быть завышена: АМКУ открыл дело против "Нафтогаза"ЖКХ
Украинцы активно получают субсидии, но размер помощи уменьшился
Украинцы активно получают субсидии, но размер помощи уменьшилсяЖКХ
Страховых запасов газа больше не будет: Кабмин освободил поставщиков от обязанности
Страховых запасов газа больше не будет: Кабмин освободил поставщиков от обязанностиЖКХ
Правительство сэкономит на субсидиях украинцев миллиарды гривен – эксперт
Правительство сэкономит на субсидиях украинцев миллиарды гривен – экспертЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять