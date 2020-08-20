Правительство сэкономит на субсидиях украинцев миллиарды гривен – эксперт

Ужесточение правил получения соцпомощи поможет государству сэкономить 6-7 млрд гривен на выплате субсидий на оплату услуг ЖКХ. Такое мнение выразил председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко, передает UBR.

Реклама

"По моим расчетам, комплексные меры государства в 2020 году и одновременный рост минимальной зарплаты приведут к сокращению субсидий еще на 6-7 млрд гривен", – считает эксперт.

Как сообщалось, с недавнего времени оформленную субсидию будут засчитывать в доход домохозяйствам, а

чтобы получить госпомощь, помимо всех привычных документов, необходимо будет подавать декларацию и справку о доходах. Кроме того, размер выплат теперь не может быть выше одного прожиточного минимума для семьи.

Читайте также: Украинцы активно получают субсидии, но размер помощи уменьшился

Впрочем, во время карантина в Украине действуют упрощенные правила назначения и переоформления субсидий и социальных пособий. В частности:

для людей, потерявших работу в период карантина, упрощен порядок получения субсидий;

социальные нормативы для субсидиантов на пользование жилищно-коммунальными услугами увеличены на 50%;

запрещено прекращение предоставления жилищных субсидий.

Реклама

А, как подсчитала министр социальной политики Марина Лазебная, после карантина правительству потребуется направить на борьбу с бедностью в Украине около 10% ВВП.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама