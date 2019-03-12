Украинцам начали выдавать субсидии "живыми" деньгами

Как получить средства, объяснили в Ощадбанке

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Украинцам начали выдавать субсидии "живыми" деньгами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/413/27a/5c541327a880d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/413/27a/5c541327a880d.jpg 2019-03-12T14:16:00+02:00 ЖКХ Как получить средства, объяснили в Ощадбанке

С сегодняшнего дня, 12 марта, государственный Ощадбанк начал выплату монетизированных субсидий. Деньги могут получить те, кому назначили помощь до 31 декабря 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Речь идет об украинцах, которые получают субсидию, но не являются пенсионерами.

Если у субсидианта нет счета в "Ощаде", перед получением денег нужно зарегистрироваться. Сделать это можно на сайте или по телефону. После этого деньги можно забрать в отделении в оговоренное с оператором время. Для выплаты монетизированных субсидий используется система денежных переводов "Быстрая копейка". Поэтом после первого получения "живых" денег субсидианту предложат открыть текущий счет в Ощадбанке и в дальнейшем зачислять субсидию уже сразу на этот счет.

Если счет в Ощадбанке уже есть, регистрироваться не нужно – деньги поступят на карточку.

Напомним, субсидианты-пенсионеры получат субсидию одновременно с пенсией - через "Укрпочту" или на свой банковский пенсионный. Пенсионеры получат субсидии с 4 по 25 марта. При этом, по расчетам правительства, пенсионеры составляют около 70% всех получателей субсидий

Фото: Кабинет министров Украины

Оплата коммунальных платежей после 20 марта не будет влиять на апрельскую субсидию. Но если по состоянию на май у домохозяйства будет просроченная более месяца задолженность за услуги свыше 340 гривен, субсидию на сезон 2019–2020 не назначат.

Напомним, на выплату субсидий "живыми" деньгами правительство выделило более 5,5 млрд гривен:

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