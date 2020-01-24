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Украинцам в 124 городах снизили тарифы на отопление и провели перерасчет. О том, что теперь происходит с платежками за тепло, рассказали в Министерстве развития громад и территорий. Соответствующая инфографика есть в распоряжении сайта "Сегодня".

Среднее снижение суммы в платежках по Украине составило 30%. Но оно различается в зависимости от региона. Дело в том, что процент уменьшения зависит от стоимости газа и от удельного веса этой составляющей в тарифе (в него также входит стоимость транспортировки топлива и наценка газсбыта).

"Чем больше стоимость газа в структуре тарифа и чем больше его удельный вес, тем больше процент пересчета для потребителя. И наоборот, чем меньше стоимость газа и его удельный вес в структуре тарифа (например, при использовании предприятием для производства тепловой энергии других видов топлива: угля, дров, пеллет, электрической энергии и т.д.), тем меньше процент возврата средств потребителю", – рассказали в Минрегионе.

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В тренде Украинцам пересчитали тарифы на тепло: что произошло с платежками

В ведомстве объяснили, что снизить суммы в платежках удалось, в первую очередь, из-за уменьшения цены газа. В декабре-2019 она составляла 4276,7 грн за тыс. куб. м (без НДС), но в тарифах на тепло большинства предприятий ТКЭ была учтена на уровне 6235,51 грн. То есть разница достигала 1958,81 грн, или 31,4%. Поэтому Кабмин принял постановление, который дал ​​возможность уменьшить размер платы за тепло и коммунальные услуги в случае, если цена приобретенного ТКЭ газа казалась ниже цены, заложенной в тариф.

Размер скидки и информация о перерасчете в каждом конкретном случае должны быть отдельно указаны в платежке:

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Напомним, также с 2020 года украинцы, использующие природный газ для бытовых нужд (приготовление пищи, подогрев воды и отопление домов), платят за него по-новому: из общей суммы в счетах отдельно выделили абонплату.

Экономисты поддерживают введение абонплаты, но называют ее первым шагом для введения в Украине реальной конкуренции между поставщиками газа. Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что новая схема платы за газ более прозрачная, чем нынешняя, так как показывает, за что платит потребитель: товар (газ) – отдельно, услуги по его доставке – отдельно.

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