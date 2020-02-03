Украинцам пересчитают субсидии на газ в феврале: детали

В Минсоцполитики рассказали, что надо сделать

/ Фото: Pixabay

Министерство социальной политики обещает украинцам, которые уже снимают видеоролики о новых платежках за газ, доначислить субсидии и льготы в феврале 2020 года.

В министерстве говорят, что получателям субсидии не надо никуда дополнительно обращаться — доначисление выполнят автоматически.

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"Мы в феврале проведем доначисления размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года. Обращаем внимание, что соответствующее доначисление будет осуществлено без дополнительной необходимости обращения граждан", – сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинцы задолжали по коммунальным платежам на конец декабря 2019 года 63,7 млрд грн. Это превышает ноябрьский показатель задолженности на 5,9%. По состоянию на конец декабря задолженность населения по оплате за природный газ составила 27,9 млрд грн.

Также мы рассказывали, как новая формула скажется на платежках украинцев. При этом эксперты назвали минусы действующих правил.

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