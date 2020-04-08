Украинцам пообещали новое снижение цены на газ

В Украине продолжат снижаться цены на газ, в том числе и для населения. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины" на официальной странице компании в Facebook. Снижение цен в "Нафтогазе" объяснили теплой зимой, рекордными объемами газа в подземных хранилищах в Европе и Украине, падением цен на нефть и пандемией коронавируса.

"Цена на газ для населения уже сейчас самая низкая с апреля 2016 года. С началу 2020 года цена уменьшилась на 27%. <...> Рыночные колебания неизбежно влияют на цену газа в Украине, в том числе для населения. "Нафтогаз" ожидает продолжения удешевления газа минимум до начала лета", – объяснили в компании.

Реклама

В "Нафтогазе" добавили, что цена на газ для населенияконтролируется и определяется правительством по формуле "четырех" – как наименьшее значение одного из четырех показателей:

В тренде Риски сохраняются: эксперт озвучил прогноз курса доллара в Украине

цена для коммерческих потребителей;

средняя таможенная стоимость импортируемого газа за прошлый месяц;

средняя цена на украинских энергобиржах (УЭБ);

цена по постановлению КМ №867 от 19 октября 2018 года.

"Например, если наименьшей оказалась цена на УЭБ, по ней и определяется стоимость газа для населения на текущий месяц", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что снижение цен на нефть привело к падению и на рынке газа. Новости "Сегодня" выясняли, как обвал газовых цен играет на руку Украине:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама