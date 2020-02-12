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Украинцам вернули одну платежку за газ: подробности

12 февраля, 16:59

В профильной нацкомиссии объяснили, как будут работать обновленные правила

/ Фото: Pixabay

Украинцы будут получать одну платежку за газ, но с двумя счетами. Такое решение приняла профильная Нацкомиссия (НКРЭКУ) после того, как премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что две платежки за газ могут отменить.

"Когда мы говорим, чтобы снова сделать одну платежку, мы говорим просто об удобстве потребителя. Мы сейчас общаемся и с транспортирующими компаниями, и с поставщиками, и пришли к тому, чтобы для удобства потребителей они получали эти две платежки на одном листе бумаги. Фактически это будет означать одну платежку", - сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

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По словам Тарасюка, вернуться к старой форме квитанции за газ (без отдельной платы за транспортировку) украинцы все равно не смогут, поскольку теперь поставщик и транспортер газа – это разные компании, которые предоставляют отдельные услуги.

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Украинцам вернули одну платежку за газ: подробности

"Платежка не может быть одна. Это две разные компании. У нас уже сейчас работает газовый рынок, да, он не совершенен, но он будет улучшаться с каждым месяцем. Мы должны понять, что транспортировку осуществляет монополия. Мы же не можем прокладывать несколько сетей, но их нужно обслуживать. А поставщиков уже сейчас много и появляется много новых", – пояснил глава регулятора.

Напомним, украинцы с января 2020 года начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями. Новости "Сегодня" ранее разбирались, зачем ввели две платежки за газ и почему по ним обеим нужно платить вовремя.

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Источник: УНИАН

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