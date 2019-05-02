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Украинцам вернули пеню за "коммуналку": сколько заплатят должники

2 мая, 11:13

Наказания для недобросовестных плательщиков ужесточики

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В Украине с 1 мая 2019 года вступили в силу изменения закона "О жилищно-коммунальных услугах", которые предусматривают начисление пени за несвоевременную оплату счетов за ЖКУ. 

Согласно закону, пеня составит 0,01% за каждый день просрочки платежа, или 3,65% в год. При этом общий размер пени не может превышать сумму долга. Например, если потребитель задержал платеж размером 100 грн на один день, ему будет начислена пеня размером в 1 копейку. За месяц неуплаты набежит 30 копеек пени. Если долг составляет 1000 грн, за один день просрочки дополнительно насчитают 10 копеек.

Потребители должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги до 20-го числа каждого месяца. Если такая норма прописана в договоре, пеня будет начисляться с 21-го числа. Исключение составят случаи, когда 21-й (и 22-й) день месяца – выходные дни. В законе указано, что "начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем граничного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги".

В законе указаны только две уважительные причины, когда долги по ЖКУ не будут облагаться пеней. Первая – это если задолженность образовалась из-за того, что государство вовремя не расплатилось с поставщиком жилищно-коммунальной услуги за предоставленные человеку льготы или субсидии. Вторая причина – если потребителю несвоевременно выплачивают зарплату. Однако в таком случае потребитель должен будет предоставить поставщику ЖКУ документ, подтверждающий наличие задолженности по зарплате.

Но пеня — не единственная мера против должников. Поставщики коммунальных услуг могут требовать долги через суд или даже отключать должников от поставок. Сегодня это возможно благодаря вступлению в силу новых правил, прописанных в законах о ЖКУ, коммерческом учете тепла и электроэнергии.

При этом потребители теперь могут требовать денежное возмещение за плохое качество коммунальных услуг.

Напомним, также стало известно, когда в Украине начнется автоматическое переоформление субсидий.

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Тег ЖКХ, коммуналка, должники, пеня, ЖКУ, задолженность, услуги ЖКХ

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