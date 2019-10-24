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Украинцам включают отопление: где уже появилось тепло в домах (карта)

24 октября, 13:55

Социальные объекты начали подключать к теплоснабжению раньше, чем жилье

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Несмотря на аномально теплую осень, Украина все же входит в отопительный сезон. Так, по данным Министерства развития громад и территорий, отопление в домах украинцев начали включать во всех областях, кроме Одесской и Херсонской. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

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"Сегодня (24 октября. – Ред) с утра в Украине отапливаются 35% объектов социальной сферы и 15,5% – жилой", – сообщили в министерстве.

При этом в Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях тепло дали уже более чем в половине жилых домов.

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Как известно, больницы, детские сады и школы, а также другие важные социальные объекты традиционно подключают к теплоснабжению раньше, чем жилой фонд.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон в Киеве начнется 25 октября. По словам градоначальника, для полного запуска системы теплоснабжения, по технологии, нужно 7-10 дней.

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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Источник: Сегодня

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