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Украинцев застрахуют от скачков цены на газ: "Нафтогаз" озвучил детали

16 декабря, 09:47

Клиенты компании могут отказаться от фиксированной стоимости топлива

/ Фото: Укртрансгаз

"Нафтогаз Украины" предлагает своим клиентам зафиксировать цену на газ на первые четыре месяца 2020 года. При этом страховая цена на газ, по подсчетам компании, будет на 12% ниже, чем в прошлом сезоне. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Правительство определило, что есть угроза стремительного роста цен на природный газ, если Россия прекратит его транзит по территории Украины. Поэтому "Нафтогаз Украины" предложил воспользоваться распространенным рыночным инструментом – застраховать потребителей от риска сильного подорожания газа и зафиксировать квартальную цену для населения на первые 4 месяца 2020 года", – говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что если кто-то не захочет покупать газ по квартальной цене, то его потребление можно оплачивать ежемесячной цене. Она будет меняться каждый месяц и будет формироваться на уровне с ценами для промышленности. На январь ежемесячная цена газа будет равна квартальной цене – 6,765 грн (с НДС, без учета стоимости транспортировки и распределения газа).

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"О своем желании платить по ежемесячной цене вам необходимо сообщить нам до 24 декабря 2019 года", – отметили в "Нафтогазе", пояснив, что это можно сделать через личный кабинет на сайте компании или посетив ближайший Центр обслуживания клиентов с паспортом.

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Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины принял решение о введении страховой цены на газ для населения на уровне 6,96 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без тарифа на транспортировку). Как заявлял глава правительства Алексей Гончарук, в итоге страховая цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода.

По плану Кабмина, это позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

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Источник: Сегодня

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