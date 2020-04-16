Украинцев ждет перерасчет субсидий за март

В Министерстве социальной политики объяснили, почему выплаты изменятся

Из-за увеличения социальных нормативов потребления услуг ЖКХ в Украине в апреле проведут перерасчет субсидий за март. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины, передает УНИАН.

"В апреле 2020 года произойдет перерасчет размера выплаченной гражданам жилищной субсидии за март 2020 года в связи с временным увеличением на период карантина на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи и подогрева воды, холодной и горячей водой, водоотводом", – заявили в министерстве.

Так объяснили, что на такой шаг пришлось пойти из-за того, что потребление коммунальных услуг выросло, так как украинцы постоянно находятся дома.

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Напомним, ранее Кабинет министров также поддержал инициативу назначения субсидий украинцам, которые потеряли работу в период карантина. Чтобы получить субсидию, нужно зарегистрироваться в службе занятости.

Кроме того, о расширении программы жилищных субсидий на время карантина рассказывала министр социальной политики Марина Лазебная:

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