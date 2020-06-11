Украинцев ждет снижение тарифов на горячую воду и отопление

В Кабмине объяснили, почему суммы в платежках должны стать меньше

Украинцев в новом отопительном сезоне ждет снижение тарифов на тепло и горячую воду. Об этом сообщило Министерство развития громад и территории. В ведомстве также указали, что это вызвано не падением цен на газ, а изменением порядка формирования тарифов для теплокоммунэнерго.

Как объяснили в пресс-службе ведомства, предприятия ТКЭ теперь смогут планировать свои расходы на покупку газа на уровне средней цены за прошлый отопительный сезон. Хотя по факту стоимость газа меняется для таких предприятий ежемесячно, а потому раньше им приходилось делать регулярные перерасчеты.

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"Для большинства предприятий появляется возможность уменьшить тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды, поскольку такие тарифы ранее включали расходы на приобретение природного газа выше средней цены в прошлом отопительном сезоне", – отметили в министерстве.

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Напомним, окончание прошлого отопительного сезона уже ознаменовалось снижением тарифов. Так, в апреле 2020 года оптовая цена на газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 15% меньше по сравнению с мартом 2020 года. В мае цена составляла уже 2,3 грн за кубометр.

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