Украинцев ждет снижение тарифов на горячую воду и отопление

Украинцев в новом отопительном сезоне ждет снижение тарифов на тепло и горячую воду. Об этом сообщило Министерство развития громад и территории. В ведомстве также указали, что это вызвано не падением цен на газ, а изменением порядка формирования тарифов для теплокоммунэнерго.
Как объяснили в пресс-службе ведомства, предприятия ТКЭ теперь смогут планировать свои расходы на покупку газа на уровне средней цены за прошлый отопительный сезон. Хотя по факту стоимость газа меняется для таких предприятий ежемесячно, а потому раньше им приходилось делать регулярные перерасчеты.
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"Для большинства предприятий появляется возможность уменьшить тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды, поскольку такие тарифы ранее включали расходы на приобретение природного газа выше средней цены в прошлом отопительном сезоне", – отметили в министерстве.
Напомним, окончание прошлого отопительного сезона уже ознаменовалось снижением тарифов. Так, в апреле 2020 года оптовая цена на газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 15% меньше по сравнению с мартом 2020 года. В мае цена составляла уже 2,3 грн за кубометр.
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