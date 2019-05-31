Украинцы активно погашают долги за "коммуналку": сколько осталось

Госстат подвел итоги апреля по оплате жилищно-коммунальных услуг

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Население Украины в апреле оплатило за жилищно-коммунальные услуги 14,5 млрд грн, что на 59,9% больше начисленной за указанный период суммы (9,1 млрд грн). Это значит, что украинцы активно погашали долги предыдущих периодов. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 31 мая.

За электроэнергию население в апреле оплатило 3,3 млрд грн, что на 20,6% больше начисленной суммы.

"Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) на одного владельца лицевого счета в апреле 2019 года составляли 1191,9 грн", – говорится в сообщении.

Долги за ЖКУ у населения сохраняются и по итогам апреля составляют:

за поставки природного газа – 29,5 млрд грн;

за централизованное отопление и поставки горячей воды – 19,3 млрд грн;

за поставки электроэнергии – 5,8 млрд грн;

за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4,6 млрд грн;

за централизованные поставки холодной воды и водоотведение – 3,6 млрд грн;

за вывоз бытовых отходов – 0,7 млрд грн.

Общая сумма задолженности за месяц сократилась до 63,5 млрд грн.

Напомним, на начало 2019 года долги украинцев за ЖКУ составляли 55,6 млрд грн. Таким образом, за месяц задолженность сократилась, но за четыре месяца сумма выросла на 7,9 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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