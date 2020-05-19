Украинцы бросились оформлять "теплые кредиты"

С начала работы госпрограммы "теплые кредиты" в 2020 году, то есть с 13 апреля, украинцы получили в банках уже 210,7 млн гривен на энергомодернизацию. Об этом свидетельствуют данные Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.
Участниками программы стали 32,18 тыс. семей и 370 объединений собственников многоквартирных домов (ОСМД). При этом только за последнюю неделю банки выдали почти 80 млн гривен кредитов на энергоэффективные мероприятия.
"Все больше семей присоединяются к программе "теплых кредитов", чтобы сделать дома энергоэффективными и меньше платить за коммунальные услуги. Так, на прошлой неделе банки выдали около 80 млн грн "теплых кредитов", что больше чем на позапрошлой неделе и даже за все апрель", – говорится в сообщении госагентства.
Так, за неделю банки предоставили:
- более 50 млн гривен – семьям на энергосберегающие мероприятия в частных домах;
- более 28 млн гривен – ОСМД на утепление многоэтажек;
- 730 тыс. гривен – семьям на установку твердотопливных котлов.
Напомним, государственные банки – Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк и Укрэксимбанк – готовы предоставлять "теплые кредиты" дистанционно, соблюдая требования карантина. При этом ОСМД и жилищные кооперативы могут получить кредиты по упрощенной процедуре. По условиям программы, ОСМД получают из госбюджета возмещение от 40% до 70% суммы "теплого" кредита.
Ранее новости "Сегодня" также пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении:
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