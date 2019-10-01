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Украинцы будут экономить на отоплении и горячей воде – план Кабмина

1 октября, 12:49

Программа правительства предполагает сохранение 20% энергоресурсов

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине продолжается борьба за энергоэффективность. Планируется, что за пять лет украинцы, которые живут в много квартирных домах, станут потреблять на 20% меньше энергии, идущей на отопление и горячее водоснабжение. Об этом говорится в Программе деятельности правительства, опубликованной на сайте Кабинета министров. Задача стоит перед Министерством развития общин и территорий, которое возглавляет Алена Бабак.

"В Украине значительная часть расходов идет на оплату централизованного отопления, электрической энергии, газа: в структуре совокупных расходов домохозяйств – 7,3% общего объема или 109,7 млрд грн в 2018 году, что вдвое превышает расходы домохозяйств на здравоохранение. <...> Поэтому крайне важно уменьшить энергозатраты в многоквартирных жилых домах и общественных зданиях", – говорится в документе.

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В частности, Кабмин планирует "стимулировать потребителей инвестировать в уменьшение энергозатрат" с помощью инструментов финансовой, организационной и экспертной поддержки со стороны государства (в частности, с использованием Фонда энергоэффективности).

"Для этого мы разработаем и внедрим долгосрочную стратегию по термомодернизации жилых зданий, реализуем меры Национального плана действий по энергоэффективности до 2030 года, Стратегии термомодернизации зданий в части как общественных, так и жилых зданий, Национального плана увеличения количества зданий с близким к нулевому уровню потребления энергии. Создадим единую систему мониторинга потребления энергии зданий и сооружений органов государственной и местной власти путем запуска базы данных энергетических и эксплуатационных характеристик зданий", – отмечается в документе.

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В ведомстве Бабак ожидают, что в совокупности это приведет к повышению эффективности экономики и укреплению энергетической независимости страны.

Напомним, ранее в Украине стартовала новая программа по утеплению домов. В Камбине рассчитывают на серьезную экономию ресурсов:

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ЖКХ отопление расходы водоснабжение энергозатраты Бабак энергоэффективность Алена Бабак

Источник: Сегодня

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