Украинцы копят долги за услуги ЖКХ: названы суммы

Долги за услуги жилищно-коммунального хозяйства продолжают расти. Только в январе 2018 года они увеличились на 14% по сравнению в декабрем 2017-го.

Как свидетельствуют данные Госстата, общая сумма неуплаты достигла 32,9 млрд гривен. Из них 3,1 млрд составили долги по квартплате, 12,9 млрд – за потребленное тепло и 14,6 млрд – за газ.

Среди регионов самая большая задолженность зафиксирована в Киевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Напомним, в 2017 году украинцы стали лучше платить за комуслуги, чем в 2016-м. Так, если на конец декабря 2016 г. средняя оплата по счетам составила 83%, то на конец декабря 2017 года – уже 88,1%.

Самая лучшая ситуация – с оплатой электроэнергии, причем она стабильна из года в год, долгов за "свет" практически не бывает. А вот с природным газом, которым в частных домах, прежде всего в селах, многие отапливают жилье, ситуация самая сложная — уровень оплаты по стране всего 80%. То есть каждый пятый кубометр газа используется "на шару". За остальные виды услуг – отопление, горячую и холодную воду, вывоз мусора – граждане рассчитываются на 94-96%.