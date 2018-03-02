Украинцы копят долги за услуги ЖКХ: названы суммы

Сегодня, 14:33

Хуже всего рассчитываются за ЖКУ жители восточных регионов и Киевской области


Долги за услуги жилищно-коммунального хозяйства продолжают расти. Только в январе 2018 года они увеличились на 14% по сравнению в декабрем 2017-го. 

Как свидетельствуют данные Госстата, общая сумма неуплаты достигла 32,9 млрд гривен. Из них 3,1 млрд составили долги по квартплате, 12,9 млрд – за потребленное тепло и 14,6 млрд – за газ.

Среди регионов самая большая задолженность зафиксирована в Киевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

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Напомним, в 2017 году украинцы стали лучше платить за комуслуги, чем в 2016-м. Так, если на конец декабря 2016 г. средняя оплата по счетам составила 83%, то на конец декабря 2017 года – уже 88,1%. 

Самая лучшая ситуация – с оплатой электроэнергии, причем она стабильна из года в год, долгов за "свет" практически не бывает. А вот с природным газом, которым в частных домах, прежде всего в селах, многие отапливают жилье, ситуация самая сложная — уровень оплаты по стране всего 80%. То есть каждый пятый кубометр газа используется "на шару". За остальные виды услуг – отопление, горячую и холодную воду, вывоз мусора – граждане рассчитываются на 94-96%.
газ, жкх, отопление, свет, долги, задолженность, услуги жкх

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"Сегодня"

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