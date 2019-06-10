Украинцы начали погашать долги за "коммуналку": итоги весеннего сезона

Кабмин переназначает помощь, а эксперты говорят об утеплении домов

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украине стартовал "летний" сезон, начали выплачивать майские субсидии: количество получателей уменьшилось в разы, так как большинству субсидиантов доходы позволяют летом платить по счетам без помощи государства. В Минсоцполитики нам сообщили о подведении итогов "зимнего" сезона субсидий (с отоплением) и сообщили, что выдача госпомощи наличкой будет продолжена. Тем временем Кабмин уже урезал суммы на субсидии из-за сокращения числа получателей по сравнению с прошлым годом.

Как платили

В министерстве отмечают, что в апреле и мае субсидианты рассчитались за "коммуналку" лучше, чем в марте. Многие наконец-то разобрались: дополнительные деньги от государства, поступившие на пенсионные карточки или выданные на почте наличкой, предназначены не для проедания, а на оплату счетов, в которых указаны суммы без учета субсидий. Это подтверждают и данные Госстатистики: если по февральским счетам за "коммуналку" было уплачено 69,4% сумм от начисленных, то по мартовским — 100,9%, а по апрельским — 159,9%, то есть произошло массовое погашение долгов, чтобы не остаться без субсидий на летний период. Тем не менее число получателей госпомощи на оплату комуслуг по сравнению с прошлым годом сократилось значительно: с 6,9 млн домохозяйств в отопительном периоде 2017—2018 гг. — до 4,2 млн в отопительном периоде 2018—2019 гг. Кабмин в связи с этим уже сообщил о сокращении на 13,56 млрд грн субвенций из госбюджета местным бюджетам на субсидии. Оставшиехся 35,095 млрд грн должно хватить всем получателям.

В Минсоцполитики продолжается переназначение субсидий на летний период. Сколько будет субсидиантов, пока неизвестно, но, как сообщил нам источник в Минсоцполитики, их окажется больше, чем в мае 2018 года. Год назад госпомощь в теплый сезон (май — сентябрь) получали всего 1,6 млн домохозяйств, или вчетверо меньше, чем в холодный сезон (октябрь — май).

Что будет

Эксперты по вопросам субсидий утверждают, что число получателей госпомощи стабилизируется в новом отопсезоне на уровне 3,8—4 млн домохозяйств, это чуть более 25% от их общего количества. Но нужен следующий шаг: переход к энергосберегающим мероприятиям, в которых субсидианты не заинтересованы, что существенно тормозит процесс.

"Многие структуры готовы давать гранты под утепление домов, — рассказал нам директор департамента по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий. — Это, например, "теплые кредиты". Но около 30% средств должны вложить сами жильцы, а субсидиантам это не нужно, за них все равно платит государство. Механизмы, как сделать энергосбережение выгодным для всех, лишь разрабатываются".

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что осенью, когда после досрочных выборов Рада сформирует новый Кабмин, подход к субсидиям может кардинально измениться:

"Не исключаю, что монетизацию снова сделают безналичной, так как часть получателей госпомощи наличкой не полностью оплатили счета. И как взыскать с них долги, неясно. Да и выдача денег на руки намного сложнее технически, чем перевод по безналу".

Кто в субсидиантах

Средний размер субсидии составил, по данным Минсоцполитики, 1508 грн на одну семью, но разница между минимальной и максимальной суммой выплат отличается в 4 раза. Самую большую госпомощь — 1729 грн/мес. — получили семьи с доходами 1—1,5 ПМ (1853—2279 грн/чел.). Таких 29%, средний состав семьи — 2,1 чел., они оплатили самостоятельно 9% от сумм в счетах. Самая многочисленная категория — 33% — семьи с доходом от 0,5 до 1 ПМ (926,5—1853 грн/чел.), состав семьи — 1,873 чел., им доплатили по 1667 грн, оплата самостоятельно — 6% от суммы в счетах. А самые малообеспеченные — с доходом до 0,5 ПМ, их 5,1%, состав семьи 2,58 чел. — получили по 1564 грн, но оплатили всего 2% от начисленного. Самую маленькую субсидию получили одинокие с доходами свыше 3 ПМ (5559 грн) — по 429 грн, они оплатили 25% от сумм в счетах.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, почему уменьшились расходы на выплату субсидий в Украине. Правительство сократило субвенцию из госбюджета местным бюджетам на субсидии.





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