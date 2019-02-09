Украинцы начали получать платежки от новых поставщиков электроэнергии: на что обратить внимание

Из-за реформы на энергорынке старых облэнерго больше нет

Украинцы начали получать платежки от новых поставщиков электроэнергии: на что обратить внимание 2019-02-09T22:34:25+02:00 ЖКХ Из-за реформы на энергорынке старых облэнерго больше нет

Новые платежки – от новых поставщиков электроэнергии. В феврале их начали получать украинцы. Из-за реформы на энергорынке старых облэнерго больше нет. Они разделились на две компании. Одна – обслуживает распределительные электросети, а вторая – поставляет электроэнергию, формирует платежки и обеспечивает расчеты с потребителями.

Пенсионерка Надежда Ивановна сравнивает новую платежку за электроэнергию со старой, которую прислали раньше. Говорит, что в ней ничего не изменилось и тариф остался прежний.

Но обновления в платежке есть. И их важно не упустить.

"Стоит обратить внимание, что в счетах, которые люди получат в феврале, изменятся реквизиты, поскольку изменился поставщик. Поставлять энергию киевлянам будет компания "Киевские энергетические услуги", – говорит Виктор Мельников – директор компании "Киевские энергетические услуги".

Из-за реформы энергетического рынка с января поставщики электроэнергии изменились для всех украинцев. Перезаключать договоры людям не нужно. Чтобы случайно не оплатить бывшему поставщику за потребленный в январе свет – кассиру в банке или на почте надо сказать об изменении счета. Если вы раньше платили через интернет, с помощью онлайн-банкинга, то придется самостоятельно обновить реквизиты.

"Наиболее удобный способ, по моему мнению – это пользование личным кабинетом. Через личный кабинет поставщика, который можно найти на сайте можно передать показания счетчика, можно оплатить потребленную электрическую энергию, можно контролировать состояние своих начислений и соответственно расчетов", – объясняет Виктор Мельников – директор компании "Киевские энергетические услуги".

Платить через сайт поставщика можно без комиссии.

Киевлянка Надежда Ивановна показания счетчиков передает с помощью смартфона, который подключен к интернету. Дочь научила это делать через личный кабинет на сайте "Киевских энергетических услуг."

Сроки, когда необходимо передавать показатели, не изменились. Данные, как и раньше, можно вносить на сайте или сообщать оператору контакт-центра по телефону. Номер есть в платежке и на интернет-сайте поставщика.

"Наш контактный центр работает с 7 утра до 21:00 без перерыва и выходных. Мы помогаем клиентам решить вопросы, которые у них возникают, также мы оперативно отвечаем, непосредственно на все вопросы клиентов. На данный момент средняя обработка обращения клиента в Facebook составляет около 3 минут", – говорит Анна Бахмут – сотрудник контакт-центра.

Чтобы меньше тратить на электричество, энергетики советуют установить энергоэффективные лампочки, розетку с таймером и двузонный счетчик. Он считает, сколько электроектроенергии вы использовали ночью. В это время она вдвое дешевле. В Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях такие счетчики можно заказать в энергоэффективных наборах "Умный ватт".

Напомним, двузонные счетчики в Киеве устанавливают менее чем за 10 дней.

Также мы писали о том, как правильно выбрать счетчик электроэнергии.

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