Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

Украинцы начали получать платежки от новых поставщиков электроэнергии: на что обратить внимание

Сегодня, 22:34

Из-за реформы на энергорынке старых облэнерго больше нет

Украинцы начали получать платежки от новых поставщиков электроэнергии: на что обратить внимание ЖКХ Из-за реформы на энергорынке старых облэнерго больше нет

Новые платежки – от новых поставщиков электроэнергии. В феврале их начали получать украинцы. Из-за реформы на энергорынке старых облэнерго больше нет. Они разделились на две компании. Одна – обслуживает распределительные электросети, а вторая – поставляет электроэнергию, формирует платежки и обеспечивает расчеты с потребителями.

Пенсионерка Надежда Ивановна сравнивает новую платежку за электроэнергию со старой, которую прислали раньше. Говорит, что в ней ничего не изменилось и тариф остался прежний.

Но обновления в платежке есть. И их важно не упустить.

"Стоит обратить внимание, что в счетах, которые люди получат в феврале, изменятся реквизиты, поскольку изменился поставщик. Поставлять энергию киевлянам будет компания "Киевские энергетические услуги", – говорит Виктор Мельников – директор компании "Киевские энергетические услуги".

Из-за реформы энергетического рынка с января поставщики электроэнергии изменились для всех украинцев. Перезаключать договоры людям не нужно. Чтобы случайно не оплатить бывшему поставщику за потребленный в январе свет – кассиру в банке или на почте надо сказать об изменении счета. Если вы раньше платили через интернет, с помощью онлайн-банкинга, то придется самостоятельно обновить реквизиты.

"Наиболее удобный способ, по моему мнению – это пользование личным кабинетом. Через личный кабинет поставщика, который можно найти на сайте можно передать показания счетчика, можно оплатить потребленную электрическую энергию, можно контролировать состояние своих начислений и соответственно расчетов", – объясняет Виктор Мельников – директор компании "Киевские энергетические услуги".

Платить через сайт поставщика можно без комиссии.

Киевлянка Надежда Ивановна показания счетчиков передает с помощью смартфона, который подключен к интернету. Дочь научила это делать через личный кабинет на сайте "Киевских энергетических услуг."

Сроки, когда необходимо передавать показатели, не изменились. Данные, как и раньше, можно вносить на сайте или сообщать оператору контакт-центра по телефону. Номер есть в платежке и на интернет-сайте поставщика.

"Наш контактный центр работает с 7 утра до 21:00 без перерыва и выходных. Мы помогаем клиентам решить вопросы, которые у них возникают, также мы оперативно отвечаем, непосредственно на все вопросы клиентов. На данный момент средняя обработка обращения клиента в Facebook составляет около 3 минут", – говорит Анна Бахмут – сотрудник контакт-центра.

Чтобы меньше тратить на электричество, энергетики советуют установить энергоэффективные лампочки, розетку с таймером и двузонный счетчик. Он считает, сколько электроектроенергии вы использовали ночью. В это время она вдвое дешевле. В Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях такие счетчики можно заказать в энергоэффективных наборах "Умный ватт". 

Напомним, двузонные счетчики в Киеве устанавливают менее чем за 10 дней.

Также мы писали о том, как правильно выбрать счетчик электроэнергии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, электроэнергия, платежки, энергорынок, Розумний WATT

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы начали получать платежки от новых поставщиков электроэнергии: на что обратить внимание". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТЭК выступает за конкуренцию на энергорынке – Захарчук

Вчера, 15:32

Компания будет инициировать изменения, которые позволят импортерам прийти в Украину на конкурентных условиях

Монополии на рынке электроэнергии больше не существует – Домбровский

Вчера, 15:30

В Украине заработали сотни поставщиков электроэнергии, сообщил зампредседателя парламентского комитета

Придется платить за соседей: украинцев ждут новые счета за воду

7 февраля, 14:02

В платежках теперь будет две графы - даже у тех, у кого установлены счетчики

Как вдвое уменьшить расходы на электроэнергию

2 февраля, 23:16

Уже 20 тысяч семей пользуются энергоэффективными наборами

"Не платите по завышенным нормам": Гройсман обратился к украинцам по поводу платежек за газ

30 января, 12:58

Урезанные нормы потребления снова начинают действовать, заверил премьер-министр

Газ, нефть, электроэнергия: какую сферу энергетики украинцы назвали самой прозрачной

26 января, 21:52

Наиболее прозрачной, по мнению респондентов, оказалась "зеленая" энергетика, рынок газа же назван наиболее коррумпированным

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Какие пенсии, зарплаты и налоги обещают кандидаты в президенты

Сегодня, 07:51

За какое будущее стоит голосовать

Бездна долгов по ЖКУ: к чему приведет возвращение пени

Сегодня, 07:19

Украинцы уже должны поставщикам 55 млрд грн за свет, воду и отопление

Украина богатеет за счет села и торговли 

Сегодня, 06:37

Зарплаты украинцев выросли на четверть, но долги по ним стали больше 

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

7 февраля, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 